Les investisseurs obtiennent d’Engie un vote sur le climat pour 2023

Seize investisseurs français, néerlandais et belges ont déposé une résolution auprès d’Engie sur le climat qui sera soumise au vote lors de l’assemblée générale du 26 avril. «La formulation de la résolution a été soigneusement élaborée pour qu’elle soit recevable d’un point de vue juridique», souligne le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) qui coordonne le mouvement.

APG, Candriam, Degroof Petercam AM, Ecofi, l’Erafp, La Banque Postale AM, La Financière de l'Échiquier, Mandarine Gestion, Mirova, Hottinguer & Cie Gestion Privée, MN, OFI Invest AM ou encore Sycomore AM, représentant 1,5% du capital social de l'énergéticien, soutiennent deux objectifs.

Ils demandent en premier lieu une modification des statuts du conseil d’administration sur la stratégie climat afin qu’Engie soumette un «say on climate» à un vote consultatif lors de l’assemblée générale, tous les trois ans pour la stratégie et tous les ans pour sa mise en œuvre. Engie répond favorablement au principe d’une consultation tous les trois ans et entend organiser un débat, mais se dit «réservé» sur un vote annuel concernant la mise en œuvre, en raison de la «complexité de l’analyse» et des facteurs conjoncturels (comme la crise européenne du gaz). Certains investisseurs de la coalition auraient voulu un vote annuel comme s’engage à le faire TotalEnergies et ne pas devoir attendre 2025 pour être consultés. Engie avait présenté son premier «say on climate» en 2022.

Dialogue

«La fréquence annuelle de consultation des actionnaires sur le rapport d’avancement de la mise en œuvre de la stratégie climat nous apparaît en outre comme essentielle, compte tenu de l’urgence climatique, et de l’évolution constante des cadres réglementaire, économique et opérationnel», juge Sophie Deleuze, analyste ESG, dialogue et vote chez Candriam. D’autres y voient un premier pas. «Engie est à l’écoute de nos demandes en envisageant favorablement la possibilité d’un vote tous les trois ans. Avec cette résolution, nous ne sommes pas dans la confrontation mais dans l’accompagnement de la société», indique Héléna Charrier, responsable des solutions ISR chez LBPAM.

Toutefois, le conseil d’administration d’Engie recommande de voter contre la résolution, notamment sur le deuxième volet défendu par les investisseurs de la coalition.

Ces derniers réclament à Engie davantage d’informations de qualité sur ses objectifs climatiques, tout comme les investisseurs du Climate Action 100+ qui mènent des travaux d’engagement depuis de nombreux mois. «Engie a présenté une trajectoire carbone certifiée ‘well below 2°C’ par la Science Based Targets initiative (SBTi) à horizon 2030 mais nous avons besoin de mieux comprendre leur plan d’actions. Les investisseurs demandent des informations plus précises, par exemple sur la ventilation des dépenses d’investissement (capex) entre les différents types d’énergie et sur les émissions de CO 2 de scope 3 (émissions indirectes) dont seuls 65% sont couverts par des objectifs de réduction absolue. Nous souhaitons également qu’Engie détaille davantage les scénarios de référence utilisés pour fixer ses objectifs de décarbonation et son recours éventuel aux technologies de stockage et à la compensation», explique Bertille Knuckey, gérante ISR chez Sycomore AM.

A lire aussi:

Une résolution « d’anticipation »

Les investisseurs portent cette résolution dans «un esprit d’anticipation» avant l’application de la directive CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) sur le reporting extra-financier et pour contribuer à l’élaboration de standard de reporting climat. «Nous ne demandons pas à Engie de changer de stratégie mais plutôt une meilleure information pour mesurer l'écart entre la trajectoire de décarbonation présentée par le groupe et ce qu’il faudrait faire pour être parfaitement aligné sur 1,5 degré. Les données sont fragmentées et les investisseurs n’ont pas de vue sur la trajectoire consolidée de l’entreprise», affirme Héléna Charrier chez LBPAM.

Les «say on climate» présentés demandent à être améliorés. En 2022, Candriam n’a soutenu que 19% des résolutions climat votées. «Pour les 81% restants, l’absence d’informations claires et précises nous permettant d’évaluer la cohérence des plans (politique, objectifs, investissements etc.) nous a empêchés d’apporter notre soutien», déclare Sophie Deleuze.

Les investisseurs engagés espèrent rallier le plus possible d’institutionnels et de gérants autour de leur position d’ici à un mois et de grandes agences de conseil de vote comme ISS et Glass Lewis.

La position de l’Etat, détenant 24% du capital, sera notamment scrutée. Les investisseurs comptent accroître leur pression auprès des entreprises récalcitrantes. «La modification des statuts réclame une majorité des deux tiers des actionnaires, ce qui reste un objectif difficile à atteindre. Néanmoins, les investisseurs de la coalition sont satisfaits de voir leurs demandes inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée générale et espèrent contribuer à l’évolution du droit et de la jurisprudence vieillissante. D’autres entreprises n’hésitent en effet pas à invoquer un arrêt datant de 1946 pour refuser d’inscrire des résolutions en AG», affirme Bertille Knuckey chez Sycomore AM.

A lire aussi: