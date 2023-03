Les investisseurs institutionnels ont faim de crédit européen

Le mécanisme de vases communicants s’est activé. Les assureurs et les fonds de pension s’éloignent des actions et devraient largement favoriser les émissions obligataires européennes les mieux notées – Investment Grade- dans les années à venir, selon une étude récente de stratégistes de la Société Générale. Ainsi, leur détention de ces titres est estimée à 350 milliards d’euros par les fonds de pension en 2023, et elle devrait passer à 580 milliards en 2025. Les compagnies d’assurances devraient quant à elles passer d’un stock de plus de 1.000 milliards d’euros cette année à 1.346 milliards en 2025. Les auteurs de la recherche expliquent être convaincus que la demande des fonds de pension et des assureurs devrait plus que remplacer celle des programmes de rachat de titres d’entreprises et d’Etats de la Banque centrale européenne, appelés à se contracter. Les institutionnels devraient principalement augmenter leur détention de titres d’Etats, qui grossira davantage que celle de titres d’entreprises. L’analyse explique aussi que les fonds de pension veulent à présent vendre des actions et se procurer des obligations car le rendement de l’Investment Grade dépasse désormais celui des actions, alors que les dividendes n’ont pas encore commencé à baisser. Les actifs des fonds de pension excèdent leurs engagements au passif, ce qui leur donne de la flexibilité dans leur réallocation. Les assureurs devraient eux se retourner vers les obligations liquides d’entreprises. Cependant, la demande pourrait excéder l’offre, selon les stratégistes. L’année 2023 ne devrait fournir que 610 milliards d’euros d’émissions obligataires nouvelles selon la recherche de Société Générale, dont la moitié en Investment Grade, alors que le total des émissions de 2020 était de l’ordre de 700 milliards d’euros.