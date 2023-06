Les investisseurs français approuvent à 93% les «say-on-climate»

Les investisseurs ont continué à apporter massivement leurs suffrages aux résolutions climat des entreprises, «say-on-climate», dans le monde, lors de la saison des assemblées générales 2023. Selon le bilan du Forum pour l’Investissement Responsable (FIR), le taux d’approbation des 23 résolutions climat soumises par la direction des entreprises dans le monde (contre 48 en 2022) atteint 89,2% par l’ensemble des investisseurs. Icade a reçu le plus fort soutien des actionnaires avec un plan climat approuvé à 98,2% alors que Crédit Suisse n’a récolté que 53,1%.

Globalement, les actionnaires français sont allés plus loin et ont soutenu les 23 résolutions du management en moyenne à 93% (contre 87,9% en 2022). Neuf points «say-on-climate» ont été présentés par des entreprises françaises, soit le plus gros contingent dans le monde.

Ces plébiscites «contrastent», selon le FIR, avec ses évaluations des stratégies climat des entreprises réalisées avec l’Ademe, et portant sur Covivio, Icade, Schneider Electric, Klépierre, TotalEnergies, Altarea, EDF et Vallourec. «Le pourcentage d’alignement moyen des say-on-climate français étudiés en 2023 avec les recommandations du FIR est de 51% (vs 49% en 2022) ; les scores de l’Ademe se situent également légèrement au-dessus de la moyenne avec un score de performance moyen de 11/20, d'évaluation de B (de A à E) et de tendance en moyenne positif», soulignent les deux acteurs.

Résolutions externes

La saison a été aussi marquée par des résolutions extérieures d’actionnaires contestataires qui ont récolté des soutiens en hausse. La résolution climat chez TotalEnergies a connu un taux d’approbation de 28,6% ou encore celle chez Glencore de 28,8%. Au niveau mondial, le FIR a recensé plus de 180 résolutions climat venant d’actionnaires en 2023, dont 86 aux Etats-Unis, 49 au Japon et 22 en Europe, selon des données d’ISS.

Début juin, le taux d’approbation moyen calculé sur l’ensemble de ces résolutions dissidentes est de 17,4%, avec de fortes disparités entre des pays comme la France où le taux sur les deux résolutions présentées est de 25% et la Norvège où le taux d’approbation chez Equinor est de 0,85%.