Les fonds de pension ont moins investi en direct dans les entreprises en 2022

La baisse est nette par rapport à 2021. Les fonds de pension mondiaux se sont montrés assez peu actifs dans leurs transactions de fusions acquisition au dernier trimestre de 2022, selon les données publiées par S&P. L’agence a pointé un total de 5 milliards de dollars (4,6 milliards d’euros) pour 28 opérations, qui recouvrent l’acquisition d’entreprises, de participations minoritaires au capital, l’acquisition d’actifs et les tours de levées de fonds annoncés entre le 1er octobre et le 31 décembre 2022, dans lesquels se trouvent un fonds de pension d’entreprise, un fonds de pension gouvernemental ou un fonds de pension de personnel syndiqué à l’achat. Poids du non coté Parmi les dix plus grosses transactions pointées lors du dernier trimestre de 2022, six comprenaient une contrepartie fonds de capital investissement. En revanche, les deux plus grosses opérations, toutes deux avec le fonds de pension canadien Ontario Teachers’ à la manœuvre, n’en comprenaient aucun. Le Canadien a ainsi annoncé un accord pour prendre 25% de Scottish Hydro Electric Transmission, valorisant la cible 1,78 milliards de dollars. L’investisseur s’est également associé à Connexa pour acquérir 1.124 tours télécom auprès de Two Degrees Mobile pour 697,7 millions de dollars. Les infrastructures de communication à l’honneur Pour la totalité de l’année 2022, le secteur des technologies, media et télécom est celui qui a le plus concentré d’opérations comprenant des fonds de pension avec un total de 7,5 milliards de dollars de transactions. Le même secteur avait été plébiscité l’année précédente pour les investissements directs, mais avec un volume investi cinq fois supérieur.