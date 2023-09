L’Egypte envisage de céder des parts d’entreprises publiques à ADQ

Le partenariat entre un fonds souverain émirati et l’Egypte est en passe d’accélérer. Le gouvernement égyptien serait en train d’étudier l’opportunité de céder des parts d’entreprises publiques au fonds souverain émirati ADQ. D’après le quotidien local Daily News Egypt, cité par l’agence Ecofin, il s’agit de la Delta Sugar Company opérant dans l’industrie sucrière et de Misr Fertilizer Production Company (Mopco), un producteur d’engrais.

Des sources proches du dossier citées par l’agence indiquent que pour la compagnie sucrière, les négociations portent sur l’acquisition d’une participation comprise entre 20 et 25 % par ADQ. Concernant le fournisseur d’engrais, il s’agirait de 15 %.

Delta Sugar Company est l’un des principaux fournisseurs de sucre en Égypte avec une part de marché évaluée à 40 %. L’entreprise a doublé son bénéfice net à 1,1 milliard de livres égyptiennes (32,6 millions d’euros) au terme du premier semestre de son exercice de 2023. Mopco atteint une capacité de production d’environ 2 millions de tonnes d’engrais par an. En 2022, l’entreprise a enregistré une hausse de 53% de son bénéfice net à 7,2 milliards de livres.

ADQ avait annoncé en décembre 2021 l’ouverture d’un bureau au Caire. Il entendait alors s’appuyer sur la plateforme commune lancée en 2019 entre ADQ et le fonds souverain égyptien (TSFE). Il soulignait alors l’importance de secteur clés à développer en Egypte : la santé et la pharmacie, les services, l’agriculture et l’agroalimentaire, l’immobilier et les services financiers.

