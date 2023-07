L’Eglise d’Angleterre quitte la Net Zero Asset Owner Alliance, a appris l’Agefi. Son fonds de pension, The Church of England Pensions Board (3,7 milliards d’euros d’actifs sous gestion), est sorti de la coalition d’investisseurs institutionnels engagés à atteindre la neutralité carbone, et son fonds d’investissement qui soutient l’Eglise au quotidien, The Church Commissioners (12 milliards d’euros d’actifs sous gestion), doit faire de même.

L’Eglise d’Angleterre n’a pas souhaité s’expliquer. Elle évoque seulement « des discussions » concernant la possibilité de prendre des décisions individuelles et les cadres et les règles d’information (« reporting frameworks »). La sortie de la NZAOA n’est pas liée à la décision récente de l’Eglise d’Angleterre d’exclure toutes les compagnies pétrolières et gazières.

La NZAOA ne commente pas les choix de ses membres, mais l’organisation se réjouit de l’arrivée de nouveaux membres. Le groupe a accueilli récemment le fonds de pension espagnol de CaixaBank, Pensions Caixa 30. Un investisseur sud-africain doit aussi faire son entrée en juillet.

