Le plastique, nouveau combat des investisseurs

Plusieurs investisseurs internationaux appellent à une action urgente pour réduire les plastiques. « Nous pensons que les entreprises doivent viser plus haut et agir plus rapidement pour faire face à la crise des plastiques en réduisant leur dépendance à l'égard des emballages en plastique à usage unique, en s’efforçant d’amener la production et consommation de plastiques dans les limites de l’alignement planétaire avec l’Accord de Paris et le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal. Cette déclaration s’adresse aux entreprises du secteur des biens de consommation rapide et les secteurs de l’alimentation de détail, y compris (de manière non exhaustive) ceux énumérés à l’annexe de cette déclaration ». Ils visent notamment Carrefour, Danone, Nestlé, PepsiCo, Casino, CocaCola, L’Oréal, Kellog, Metro, Unilever

Les investisseurs comprennent les groupes français Scor, CDC, Ircantec, Maif, Aviva, LBPAM, et BNPP AM, Axa IM, Amundi et OFI AM.

Ils rappellent que le cycle de vie des plastiques constitue une menace sérieuse et croissante pour l’environnement, le climat, la biodiversité, les droits de l’homme et la santé publique. Cette pollution pourrait représenter au moins 1.000 dollars par tonnes de plastiques produits, selon les estimations. Les risques s’accroissent pour les entreprises d’un point de vue réglementaire, notamment sur leur chaîne de valeur. Les signataires attendent des entreprises qu’elles se « fixent des objectifs plus ambitieux et prennent des mesures plus fortes pour réduire drastiquement leur consommation d’emballages en plastique à usage unique en termes absolus, éliminent les produits chimiques et, surtout, plaident pour - et non contre - le cadre politique nécessaire pour soutenir ces gestes ».

« Nous craignons que les entreprises qui ne traitent pas ces risques de manière proactive, peuvent faire face à des coûts plus élevés ou perdre des opportunités commerciales, mettant ainsi péril la création de valeur à long terme et les retours sur investissement », déclarent-ils.