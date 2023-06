Le PIF prend le contrôle de quatre équipes de foot saoudiennes

Le gouvernement d’Arabie saoudite a confié la propriété de quatre équipes de football locales à son fonds souverain, rapporte le Financial Times. Le Public Investment Fund a annoncé lundi que Al Ittihad, Al Ahli, Al Hilal et Al Nassr (l’équipe de Cristiano Ronaldo) avaient été transformées en entreprises. Elles étaient précédemment gérées par l’Etat. Le fonds de 600 milliards de dollars détiendra 75 % de chacun des quatre clubs. Le reste des actions sera aux mains de fondations à but non lucratif.