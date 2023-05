Le groupe VYV fait face aux turbulences de 2022

Le groupe de santé et protection sociale VYV (Harmonie Mutuelle, MGEN, MMG, MNT, SMACL assurances) accuse la remontée brutale des taux, l’élargissement des spreads de crédit et la chute des marchés en 2022.

Le portefeuille du groupe (15 milliards d’euros d’actifs) a enregistré 587 millions d’euros de moins-values latentes sur son stock d’obligations en fin d’année dernière contre 1,7 milliard de plus-values latentes l’année précédente, indique son rapport de Solvabilité. « Cette baisse significative de 2,3 milliards d’euros n’a toutefois pas consommé la totalité de stock de plus-values latentes grâce aux actions et à l’immobilier », souligne le groupe. Les plus-values latentes actions, fonds actions, private equity et infrastructure se contractent, mais résistent, passant de 888 millions d’euros à 596 millions. L’immobilier s’accroit de 785 à 850 millions d’euros.

Une allocation d’actifs modifiée

À fin décembre 2022, le portefeuille du groupe VYV (après «macro-transparisation») se compose à 64% de produits de taux (obligations et titres garantis), à 26% d’actifs de diversification et à 10% de trésorerie. Dans la poche de diversification, on compte 10% d’actions, 13% d’immobilier et 3% sur d’autres supports d’investissements.

L’immobilier, stable en valorisation, a vu son poids relatif augmenter dans le portefeuille des mutuelles par rapport aux autres poches en retrait. Les actifs non cotés, moins soumis aux fluctuations boursières, ont aussi vu leur part relative augmenter dans le portefeuille global. Les mutuelles ont réduit leur poche monétaire pour renforcer l’obligataire grâce à la remontée des taux. « Certaines entités ont arbitré le résultat financier en faveur d’un taux actuariel à l’achat moyen plus élevé de leur portefeuille obligataire », note le rapport.

En début d’année, les maisons ont aussi réduit leurs expositions actions face à des marchés très volatils. Les mutuelles détiennent en direct seulement 18% des actions du portefeuille (essentiellement en non coté), le reste est réalisé à travers des fonds. Le risque actions représente 30% du SCR Marché (« solvency capital requirement », le capital cible pour réduire la probabilité de ruine). La MGEN, Harmonie Mutuelle et Mutex disposaient en 2022 de mécanismes de couverture systémique pour limiter une baisse de la valorisation des portefeuilles actions.

Une solvabilité préservée

Les risques actions, de spread et d’immobilier (chacun 30% environ) constituent 93% du SCR marché avant diversification.

Au total, le ratio de solvabilité atteint 185% à fin 2022. Il s’améliore de 12 points en un an. La baisse de l’exigence en capital l’emporte sur la baisse des fonds propres. En effet, d’un côté, la baisse des marchés, l’écartement des spreads et la hausses taux ont réduit les assiettes sous risques à l’actif et au passif. La baisse du SCR marché (baisse de la valeur des obligations) et celle du SCR souscription santé (baisse des provisions techniques) ont entraîné un recul du SCR groupe de 402 millions d’euros. De l’autre côté, les fonds propres S2 ont été réduits de 384 millions d’euros « sous l’effet de la hausse et de l’aplatissement de la courbe des taux d’intérêt qui a entraîné une baisse de la valeur de marché des placements plus importante que la baisse des provisions Best Estimate ».

Le groupe VYV détient 80% d’Egamo

Le groupe VYV a connu plusieurs faits marquants en 2022. Les mutuelles délèguent une grande partie de leur gestion à Egamo, la société de gestion du groupe MGEN. La mutuelle de l’éducation et des étudiants a racheté 16% des parts d’Egamo, portant ainsi la détention du groupe VYV de 64% à 80% dans la société de gestion d’actifs. Les mutuelles mettent également en commun leurs filiales et participations dans VYV Invest « pour assurer un pilotage stratégique au niveau groupe ».

La mutuelle du ministère de l’Economie et des Finances, la Mgéfi, est sortie du groupe VYV pour rejoindre Matmut. La Mgéfi ne représentait que 3% du chiffres d’affaires 2022 de VYV.

L’Union UMR (retraite Chorem), membre de VYV Coopération, intègre le groupe VYV qui doit prendre 100% de son capital, dont 51% par la MGEN, 3% par Harmonie Mutuelle et 46% par VYV Invest. La fusion absorption de Chorum Mutuelle par Harmonie Mutuelle a entraîné le rachat par

Harmonie Mutuelle des parts de Mutex détenues par la Mutuelle Chorum (0,37%). Harmonie Mutuelle détient désormais directement 51,37% du capital de Mutex.

Enfin, SMACL Assurances a été recapitalisée par la Maif (140 millions d’euros) afin d’absorber les pertes liées à la sur-sinistralité de 2022. La recapitalisation a entraîné une baisse du taux de détention du groupe VYV à 14% fin 2022. L’entité n’est donc plus consolidée dans le bilan du groupe VYV