Le fonds souverain d’Abu Dhabi investit pour 800 millions d’euros dans des hôtels en Espagne

Le fonds souverain d’Abu Dhabi, Adia, s’empare de 24 hôtels en Espagne, gérés par la chaîne hôtelière Melia, et représentant 800 millions d’euros de valeur après travaux. Un premier portefeuille de sept hôtels, à Majorque, a été acquis auprès du groupe américain de private equity Avenue Capital, détenant 51% des parts dans une coentreprise. Un second portefeuille de dix-sept hôtels dans onze villes espagnoles a été acquis totalement. « La reprise vigoureuse du tourisme après la pandémie du Covid offre de formidables opportunités d’investissement sur le marché de l’hôtellerie. Nos acquisitions reflètent notre conviction profonde dans le secteur de l’hôtellerie de loisirs en Europe », déclare Mohamed Al Qubaisi, directeur du département immobilier d’Adia.

Le fonds souverain a fait appel pour cette transaction à la société d’investissement immobilier Petra, nouvellement créée, dédiée aux hôtels, en murs et fonds. Elle est gérée par Hova Hospitality, gestionnaire spécialisé dans l’hôtellerie et les investissements en bail, dirigé par Dominique Ozanne, Gaël Le Lay et Elsa Tobelem depuis 2021 (1,4 milliard d’euros d’actifs sous gestion). Le fonds souverain émirati a été à l’origine de la création de Petra comme de Hova Hospitality.