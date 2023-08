Le fonds de pension Nestlé veut croquer du non coté, goût ESG

Le fonds de pensions des employés de Nestlé (7,6 milliards d’euros d’actifs sous gestion) doit revoir sa stratégie de placements en 2023, indique son dernier rapport annuel, et le climat fait son entrée dans la politique d’investissement. En lien avec le groupe Nestlé, il doit définir un cadre général pour la gestion des risques et des opportunités climatiques pour les investissements. Un stress test climatique a été mené en 2022 selon plusieurs scénarios. « Il ressort principalement de cette étude que l’impact financier du changement climatique sur les investissements du fonds serait négatif, mais supportable. En effet, la réserve de fluctuation de valeurs permettrait d’absorber un choc financier climatique à court terme », rapporte le fonds. À partir de 2023, le risque climatique devient une nouvelle composante dans les études de risques et de congruence actif-passif. Un cadre « plus formel » de gestion des risques et opportunités est mis en place.

Le fonds de pension va analyser cette année les opportunités d’investissement ESG et climatiques dans le private equity dans ces différents programmes d’investissement. La poche de non coté représente 768,6 millions de francs suisses. Pour 2023, il doit aussi mettre en place un suivi ESG adapté à l’immobilier suisse non coté. Le fonds a réfléchi à établir un mandat dédié et spécifique aux obligations vertes, mais cela n’a finalement pas été jugé utile. « Il convient de reconnaître que ce segment de marché reste encore relativement peu diversifié. De plus, nos gérants d’obligations d’entreprise en détiennent déjà une part significative dans leur mandat respectif », souligne le rapport.

Les sociétés de gestion externes avec lesquelles le fonds travaille sont également suivies selon leurs performances financières et extra financières grâce à l’expertise de consultants. Le fonds regarde la prise en compte des critères ESG dans les processus d’investissement, dans l’engagement actionnarial et le vote aux assemblées générales, ainsi que les moyens humains et financiers qui leur sont alloués. « Sur cette base, les gérants de fortune du Fonds ont obtenu une évaluation ESG satisfaisante en 2022 », note l’institution.

Contreperformance de -13,6% en 2022

En 2022, le portefeuille du fonds de pension a fait les frais des baisses de marché, avec une exposition relativement élevée aux actifs risqués, notamment près de 27% aux actions et 10,5% aux placements alternatifs à fin 2021. L’exposition aux obligations s’établit à près de 40%. « Même les obligations gouvernementales ont subi des pertes de plus de 10% sur l’année, ce qui n’avait plus été observé depuis les années 70 dans les pays développés. En d’autres termes, ces placements réputés « sûrs » n’ont pas pu jouer leur rôle de valeur « refuge » qu’ils avaient pu jouer au cours des autres crises majeures observées depuis le début du millénaire (…) la diversification entre les classes d’actifs ayant été relativement faible, elle n’a pas pu produire son principal effet protecteur », explique le fonds de pension.

Le portefeuille accuse une performance négative de -13,6% à fin 2022, alors que celle de ses pairs, les institutions de prévoyance suisses, s’établissent à -10%, selon les indices Credit Suisse et UBS. Les encours de placements du fonds Nestlé se contractent à 7,38 milliards de francs suisses en 2022 contre 8,7 milliards en 2021.

La réserve de fluctuation de valeurs, destinée à compenser les variations boursières et portée à son maximum en 2021, à hauteur de 20% des engagements, a permis d’amortir en partie le choc. Elle passe de 1,37 milliard de francs suisses à 565 millions. Le fonds peut faire face à ses engagements, mais le degré de couverture (rapport entre la richesse du fonds et ses engagements) baisse à 108,3% à fin 2022 contre 127,4% à fin 2021. Le fonds a dû prendre des mesures d’économies, en décidant de ne pas octroyer d’intérêt supplémentaire sur les avoirs de vieillesse en plus du taux d’intérêt minimum (1 %), de le fixer à 1% pour 2023 et de ne pas adapter les rentes en cours de paiement au 1ᵉʳ janvier 2023.