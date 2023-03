Le fonds de pension des salariés d’ING sort du pétrole et gaz

Si près de la moitié des entreprises européennes déclarent avoir des plans de transition climatique aligné à +1,5 degré, moins de 5 % d’entre elles montrent des progrès, selon le rapport annuel du CDP et d’Oliver Wyman. Seulement un quart des entreprises évaluent dans quelle mesure leurs achats ou leurs revenus sont alignés sur l’objectif de 1,5 degré, et moins de 40% intègrent les questions climatiques dans les échanges avec leurs fournisseurs. Les entreprises françaises sont sous la moyenne, avec seulement 2 % des entreprises considérées comme « avancées », et 40 % « en développement », autrement dit avec des objectifs alignés sur +2 degrés. Moins d´un tiers des entreprises lient la rémunération de l´exécutif aux performances en matière de climat, d’eau et de déforestation.