Le fonds de pension des députés européens se résout à la cure d’austérité

Le fonds de pension des parlementaires européens doit employer la méthode forte pour éviter la banqueroute et faire supporter ses 310 millions d’euros de déficit aux contribuables européens. Selon plusieurs médias, le Bureau du Parlement Européen, regroupant vingt députés, a tranché lundi 22 mai.

Les retraites des 964 bénéficiaires, actuels et à venir, seront diminuées de moitié, elles seront gelées et ne suivront plus l’inflation, et l’âge de départ à la retraite sera relevé de 65 à 67 ans. Les bénéficiaires du fonds sont également incités à sortir du dispositif moyennant le paiement de leurs droits en une seule fois, surévalués de 20%. Le Parlement européen estime que les nouvelles restrictions pourraient réduire le déficit de 224 millions d’euros. Il resterait 86 millions d’euros à couvrir, qui risquent d’être pris la poche des contribuables et du budget européen.

Créé en 1992, ce régime volontaire avait vocation à compléter la retraite légale de certains parlementaires, essentiellement français et italiens. Il a été fermé à de nouveaux membres en 2009 lorsque de nouvelles règles sur les salaires et les retraites ont été adoptées pour tous les parlementaires européens. Mais, les droits versés ont été trop généreux (2.000 à 7.000 euros versés en moyenne par député) et au rythme de 20 millions d’euros à verser par an, le fonds sera à sec à partir de 2025. L’échéance des prochaines élections européennes en 2024 a notamment obligé les parlementaires à trouver une solution.