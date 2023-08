Le fonds de pension de New York prend position sur la grève des scénaristes à Hollywood

Thomas DiNapoli, le contrôleur de l’Etat de New York, responsable du fonds de pension public de l’Etat (près de 300 milliards de dollars à fin mars 2022), appelle dans une lettre publique, les grands studios Apple, Amazon, Paramount Global, Netflix, Disney, Comcast, Sony et Warner Bros Discovery « à convenir dans les plus brefs délais d’un accord » avec les syndicats de Hollywood en grève depuis plus de trois mois, rapporte le média « The Wrap ».

Le syndicat « Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists » (SAG-AFTRA), rassemblant les acteurs, figurants, professionnels des médias… a rejoint mi-juillet la grève menée par le syndicat des scénaristes « Writers Guild of America » engagée début mai. Ces puissants syndicats bloquent la production à Hollywood afin d’obtenir des revalorisations salariales (affectées par l’essor du streaming qui ne permet pas aux acteurs et scénaristes d’être rémunérés proportionnellement aux audiences) et d’encadrer l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la création de scripts, de voix et d’images.

Le fonds de pension, exposé à Apple, Amazon, Netflix, Disney, Comcast Warner Bros Discovery, Paramount Global et Sony, s’inquiète des impacts de la grève sur les tournages et sur les revenus, mais aussi des effets sur la réputation des studios auprès des consommateurs et la performance financière. Thomas DiNapoli rappelle que la dernière grève des acteurs de 1980 avait conduit à l’arrêt de la production de plusieurs séries télévisées populaires et films, coûtant 40 millions de dollars par semaine à l’industrie. Le contrôleur estime que la capacité d’une entreprise à établir et maintenir des relations constructives avec les salariés est le gage d’une stratégie profitable et durable dans laquelle croit un investisseur de long terme. Thomas DiNapoli demande aux studios à établir un accord équitable pour les deux parties.