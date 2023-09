Le fonds de pension de l’Ontario mise sur une plateforme de solutions vertes

Le fonds de pension des enseignants de l’Ontario (174 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin juin) achète auprès de la société d’investissement KKR et d’autres actionnaires leurs parts dans GreenCollar.

Après un premier investissement en mars 2022, le troisième plus gros fonds de pension du Canada devient l’actionnaire majoritaire de GreenCollar, et soutient son patron et co-fondateur, James Schultz, qui conserve un part «significative» du capital.

GreenCollar constitue une plateforme d’investisseurs, de développeurs de projets verts et de propriétaires de terres, en Australie. Les opérations financées apportent des opportunités commerciales et génèrent des crédits environnementaux (émissions carbone, qualité de l’eau, biodiversité, plastique). Le fonds de pension de l’Ontario « s’est forgé une solide expérience d’investisseur dans l’agriculture, l’aquaculture, le foresterie, et le solutions naturelles pour le climat, y compris en Australie où il détient un large portefeuille agricole », souligne un communiqué.

