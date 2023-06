Le fonds de pension danois Velliv désinvestit de BP, TotalEnergies et Shell

Le fonds de pension danois Velliv (325 milliards de couronnes, soit 43 milliards d’euros d’actifs sous gestion) a indiqué avoir choisi de désinvestir du secteur pétrolier et gazier amont, appliquant depuis deux semaines une nouvelle approche sur le climat, rapporte le média danois Finans. Velliv explique avoir abandonné le dialogue avec les grandes compagnies pétrolières dont les stratégies et les plans de long terme ne sont pas alignés sur les Accords de Paris. Cinq ans de dialogue avec les compagnies pétrolières ont échoué, estime Velliv.

Le fonds de pension vend pour 3,4 milliards de couronnes danoises (456 millions d’euros) ses actions et obligations des majors Oil&Gaz et des utilities impliquées dans les énergies fossiles, dont BP, TotalEnergies ou Shell, à l’échelle d’un portefeuille actions et obligations d’entreprises de 100 milliards de couronnes (13,4 milliards d’euros). Ses gérants externes ont reçu une liste actualisée de ses exclusions. Les cessions sont en cours.