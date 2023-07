Le fonds de pension danois PKA mise sur le fabricant de batteries Morrow

PKA, le fonds de pension danois du monde de la santé (53,7 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin 2022) investit 100 millions de couronnes (13,4 millions d’euros) dans la société norvégienne Morrow, fabricant de batteries pour voitures, créée en 2022. Le groupe a déjà procédé à des levées de fonds et émissions de dettes convertibles. Il compte parmi ses investisseurs PKA Agder Energi Venture, une filiale d’Agder Energi, et NOAH, une filiale de Gjelsten Holding.

« Nous avons déjà un large portefeuille d’investissements directs dans la production d'énergie verte, mais nous aimerions augmenter nos investissements dans des entreprises innovantes qui contribuent à la transition verte avec les nouvelles technologies. Morrow est une entreprise dotée d’un plan clair pour le développement et la production de la future technologie de batterie avec des partenaires très solides. Nous pensons que Morrow peut atteindre ses objectifs ambitieux et offrir aux membres de PKA un bon retour sur investissement, tandis que PKA apporte une contribution significative à la transition verte », déclare Michael Nellemann Pedersen, directeur des investissements de PKA.

Morrow va construire un centre d’innovation dans la ville norvégienne de Grimstad et une giga factory dans la ville voisine d’Arendal. L’usine fournira des batteries pour plus de 700.000 voitures électriques par an et emploiera plus de 2.500 employés. Morrow travaille avec de grandes entreprises industrielles telles que Haldor Topsøe, ABB, Siemens et Elkem sur le développement des batteries vertes. Basé dans le sud de la Norvège, l’usine pourra produire 42 GWh de cellules de batterie chaque année, en utilisant 100% d'énergie hydraulique renouvelable pour produire des batteries avec les émissions de CO2 les plus faibles possibles. L’usine sera opérationnelle à partir du quatrième trimestre 2024.

« Plusieurs décisions politiques ont déjà été prises qui augmenteront considérablement la demande de batteries, notamment la proposition de la Commission européenne d’interdire la vente de voitures à essence et diesel à partir de 2035. Morrow a le potentiel pour devenir un acteur très central sur ce marché », ajoute Michael Nellemann Pedersen.