Le fonds de pension canadien Ontario Teachers a liquidé son unité d’investissement en actions chinoises

Le fonds de pension canadien Ontario Teachers’ Pension Plan a liquidé sa division d’investissement dédiée aux actions chinoises et basée à Hong Kong la semaine dernière, rapporte Reuters qui cite plusieurs sources au fait des événements. Les cinq employés de l’unité étaient rattachés à l'équipe de trading pour comptes propres d’Ontario Teachers à Hong Kong et s’occupaient des investissements en actions émises sur les Bourses de Chine continentale.

Un porte-parole du fonds de pension a confirmé cette décision à l’agence et a déclaré qu’elle reflétait «le bon modèle pour son processus de sélection de titres basé sur de fortes convictions à l’avenir », avec une équipe centralisée et basée à Toronto pour investir en Asie et dans les autres régions. Ontario Teachers avait déjà fait une pause en janvier dans ses investissements en actifs privés directs en Chine, notamment en raison du risque géopolitique attenant au marché chinois. Plusieurs investisseurs, dont le gestionnaire d’actifs Vanguard, ont récemment annoncé leur retrait de Chine.

A lire aussi: