Le FIR écrit à Emmanuel Macron pour qu’il soutienne la généralisation des «Say on climate»

Le Forum pour l’Investissement Responsable et plusieurs investisseurs adressent un courrier au président de la République et à Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie, pour soutenir l’amendement du projet de loi Industrie Verte devant généraliser les « Say on climate ». L’amendement déposé par Alexandre Holroyd, député Renaissance et président de la Commission de surveillance de la Caisse des Dépôts, doit être discuté en fin de semaine.

Le courrier est co-signé par Amiral Gestion, Ecofi, Impact Parners, Ofi Invest, Aéma, Mirova, Préfon, Sienna Gestion, Sycomore AM, Trusteam Finance et d’autres investisseurs qui n’ont pas souhaité être cités. « Au vu de l’urgence climatique, les investisseurs que nous sommes, soucieux d'évoluer dans une économie durable et inclusive, souhaitent s’exprimer systématiquement sur les stratégies climat et de durabilité qui transcendent l’entreprise et affectent les écosystèmes et l’humanité tout entière », écrivent-ils.

Les investisseurs appellent à l’inscription de ces projets de résolutions non contraignantes à l’ordre du jour des assemblées générales des entreprises cotées tous les trois ans pour la stratégie climat et durabilité et tous les ans pour le rapport annuel sur la mise en œuvre de la stratégie.

Les investisseurs espèrent que la France garde un leadership en adoptant ce mécanisme qui « favorise la compétitivité des entreprises françaises, dans un monde en pleine évolution sous la contrainte climatique, et permet d’attirer des capitaux ESG et ISR ». Pour les signataires, cet outil de dialogue ne déstabilise pas les entreprises, en étant non contraignant et en respectant le principe de hiérarchie des organes sociaux. « Nous sommes convaincus que la démocratie actionnariale est un outil puissant au service de la transition écologique, pleinement complémentaire du reporting prévu par la directive européenne Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). C’est tout le sens de notre propre engagement d’actionnaire activiste », déclare le groupe Aéma.

Un second amendement visait à faciliter le dépôt de résolution en abaissant le seuil de détention du capital. Mais il n’a finalement pas été soutenu par les députés qui l’ont déposé et ne sera donc pas soumis au vote.