Le directeur des investissements de PGGM est sur le départ

Frank Roeters van Lennep, le directeur des investissements de PGGM, quittera le groupe à la fin de l’année 2023 après avoir occupé ce poste depuis 2022, celui de directeur des investissements non cotés entre 2016 et 2022 et celui de responsable des infrastructures en 2014. Il travaillait auparavant chez KPMG.

PGGM est une organisation coopérative à but non lucratif qui offre des services de gestion des pensions et des investissements des fonds de pension néerlandais (229 milliards d’euros d’actifs sous gestion).

Frank Roeters van Lennep souhaite poursuivre sa carrière dans un autre groupe. « Après une période de réflexion durant les derniers mois, j’ai conclu qu’il valait mieux pour l’organisation et moi-même démissionner et continuer ailleurs », déclare-t-il. Le directeur a développé et élargi le portefeuille d’investissement aux marchés privés et à l’international. La nouvelle stratégie 2030 du groupe met la priorité sur les investissements à impact, en l’étendant à toutes les classes d’actifs dont celui de son client, le fonds de pension PFZW. Frank Roeters van Lennep préfère passer la main à quelqu’un d’autre pour mener à bien cette stratégie, qu’il soutient pleinement.