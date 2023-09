Le Climate Finance Day est reporté au printemps 2024

Le Climate Finance Day organisé par l’Institut de la Finance Durable n’aura pas lieu à l’automne comme les années précédentes. « Il n’est pas annulé, mais reporté au premier semestre 2024, pour le printemps », explique-t-on en interne. L’organisateur, qui a remplacé « Finance for Tomorrow » depuis le 1ᵉʳ janvier 2023 et fait partie de Paris Europlace, veut se donner du temps pour apporter plus de résultats et d’outils opérationnels lors de la conférence.

« Notre priorité est la mise en œuvre concrète de la transition écologique et de son financement. Nous voulons être dans la phase de mise en œuvre effective. Il ne s’agit pas de s’en tenir aux grandes déclarations et discussions sur les leviers à mobiliser », ajoute-t-on.

L’Institut dit aussi préparer un événement « plus grand, plus fort », alors que les moyens de la nouvelle organisation ont été revus à la hausse.

L’Institut se réjouit d’un premier « livrable » : la publication en juin dernier de son plan d’actions pour le financement de la transition écologique, dans la foulée du rapport d’Yves Perrier, président de l’Institut et ancien patron d’Amundi, remis en mars 2022 à Bruno Le Maire, et visant à mobiliser l’épargne et les financements privés vers la transition. Le premier Comité du financement de la transition écologique (CFTE) s’est également tenu en juillet à Bercy pour réfléchir à la coordination des industriels, des financeurs et des pouvoirs publics.

L’Institut devrait aussi présenter prochainement les résultats de ses travaux sur la gouvernance et la prise en compte de l’externalité carbone dans les instances dirigeantes. L’Institut travaille sur cinq chantiers liés au climat : le financement de la transition, la compatibilité carbone, l’analyse et les méthodologies extra-financières, la gouvernance et les trajectoires de sortie des énergies fossiles pour les acteurs financiers. Elles viennent s’ajouter à cinq expertises ESG (biodiversité, fintech, éducation/formation, impact et transition juste).

Loi de programmation énergie, label ISR

Mais le report du Climate Finance Day peut inquiéter. Il pourrait s’expliquer par le retard pris par la loi de programmation énergie-climat (LPEC). Sans vision d’ensemble, difficile d’avancer et de définir les objectifs du secteur financier. Ce premier texte, qui doit définir l’architecture globale de la planification énergétique du pays, ne sera pas discuté au Parlement avant fin 2023, ou en 2024, alors qu’il aurait dû être adopté avant le 1ᵉʳ juillet 2023. La publication du futur cahier des charges du label ISR se fait aussi attendre. Le cadre définitif devrait être présenté fin octobre, nous indique le cabinet du ministre de l’Économie qui doit valider ou non les propositions du comité du label ISR.

Reclaim Finance voit dans le report du Climate Finance Day un signe que « la Place de Paris s’éloigne de ses promesses » et d’un nouveau renoncement du ministre de l’Économie. « Si Bruno le Maire avait demandé en 2020 aux acteurs financiers d’adopter des plans de sortie du pétrole et gaz non-conventionnels, il a reculé un an plus tard en ne rappelant pas à l’ordre les poids lourds de la Place de Paris. Ces derniers étant réticents à donner suite à cette demande au risque de perdre les profits générés sur ces marchés, notamment à travers leurs soutiens à TotalEnergies », déclare l’ONG.