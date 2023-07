Le CDP choisit sa nouvelle directrice générale

Sherry Madera est nommée directrice générale du CDP, l’organisation à but non lucratif poussant depuis plus de vingt ans les entreprises à publier des données sur leur empreinte climat, les forêts et les ressources en eau. Sherry Madera prendra son poste le 1er octobre, succédant à Jamie Neil, directeur par intérim depuis juin et le départ de Paul Simpson, co-fondateur du CDP.

La Britannique Sherry Madera est vice-présidente des affaires publiques de Mastercard depuis mars 2022 (relations avec les gouvernements, l’industrie et les régulateurs) et préside « The Future of Sustainable Data Alliance » depuis plus de trois ans, une organisation mondiale qui défend le développement des données durables. « Sherry Madera apporte une riche expérience dans le monde des affaires, de la réglementation et des relations avec les institutions, et une conviction forte dans l’importance des données comme moteur du changement », souligne le CDP.

Sherry Madera a rejoint en 2021 le “London Stock Exchange Group (LSEG)” via Refinitiv, le fournisseur mondial de données, filiale du LSEG, en tant que responsable en chef de l’industrie et des affaires publiques depuis 2019. Elle a également travaillé pour la Ville de Londres en tant qu’ambassadrice économique avec l’Asie. En 2014, elle travaillait au ministère du Commerce britannique pour soutenir les relations économiques et financières avec l’Asie. Sherry Madera compte également des expériences de conseil et stratégie pour le secteur des télécoms et la finance d’entreprise.