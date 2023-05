L’alliance mondiale des assureurs «net zéro» fait pschitt

Ci-gît la «Net Zero Insurance Alliance» (NZIA)... Jeudi 25 mai, Axa, Scor et Allianz ont à leur tour annoncé se retirer du groupe des assureurs et réassureurs engagés à porter leurs portefeuilles de risques d’assurance à un niveau d’émissions nettes de gaz à effet de serre nul d’ici à 2050.

Alors que Swiss Re a fait part de son départ lundi 22 mai, d’autres réassureurs avaient également pris leur distance ces derniers mois, soit Munich Re, Zurich Insurance, Hannover Re. Le groupe compte encore 22 membres dont Matmut et Crédit Agricole Assurances, mais cette série de défections augure mal de l’avenir de l’initiative.

Doutes en série

Les démissionnaires ont des parts de marché aux Etats-Unis. Certains observateurs avancent que ces groupes cèdent aux pressions des lobbies anti-ESG. Munich Re a aussi évoqué des risques concurrentiels pouvant être sanctionnés par les lois anti-trust. « Axa poursuivra son parcours individuel en matière de développement durable, en tant qu’assureur, investisseur et entreprise responsable », indique le groupe dans un communiqué. L’assureur veut fixer ses propres objectifs de décarbonation pour accompagner ses clients dans leur transition. En début d’année 2023, les membres de la NZIA avaient convenu d’une première feuille route de décarbonation des portefeuilles de risques souscrits et devaient présenter leurs objectifs d’ici à fin juillet.

Le départ d’Axa qui assurait la présidence et qui faisait partie, comme Scor, des membres fondateurs du groupe créé au G20 de Venise en juillet 2021, pourrait présager la fin de cette coalition ou une révision de ses ambitions.

« Sous la présidence d’Axa, la NZIA a permis la mise en place d’outils et de méthodologies permettant aux entreprises individuelles de mesurer et de publier les émissions de gaz à effet de serre associées aux portefeuilles de souscription d’assurance et de réassurance. Ces outils ont été développés en open source et mis à la disposition non seulement des membres de la NZIA, mais aussi d’un public plus large », fait valoir l’assureur français.

