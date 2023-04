La taxonomie s’ouvre à l'économie circulaire, l’eau, la pollution et la biodiversité

Six sur six. La Commission européenne travaille sur les quatre nouveaux objectifs environnementaux de la taxonomie verte. Après avoir défini en 2022 les deux premiers objectifs autour du climat (atténuation et adaptation au changement climatique), la Commission européenne lance une consultation, pour quatre semaines jusqu’au 3 mai prochain, sur l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines ; la transition vers une économie circulaire ; le contrôle de la pollution et la protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes.

Les critères techniques définissant les activités économiques associées à ces objectifs environnementaux s’appuient sur les recommandations des experts de la plateforme européenne sur la finance durable.

Au final, une activité économique pourra être qualifiée de durable si elle contribue significativement à au moins un des six objectifs précédents ; si elle tient compte du principe DNSH, (do not cause significant harm) , c’est-à-dire ne pas causer de préjudice important aux autres objectifs, notamment ne pas entraîner d’augmentations importantes de gaz à effet de serre ; si elle respecte des minimum sociaux ; si elle respecte les critères techniques déterminant les conditions et les exigences pour respecter l’objectif.

Ces critères techniques ont pu faire l’objet de différends à propos de l’intégration du gaz et du nucléaire dans la taxonomie. La taxonomie a vocation à être dynamique, ses critères se durcissant dans le temps.

La taxonomie doit servir de référentiel aux entreprises et aux investisseurs pour réallouer les capitaux vers des activités durables et vertes. Le Green Deal de la Commission européenne vise à réduire de 55% les émissions carbone d’ici à 2030 par rapport à 1990 et atteindre la neutralité carbone en 2050.

La taxonomie s’applique aux mêmes sociétés que celles concernées par la directive «reporting de durabilité» (NFRD), qui sera remplacée par CSRD à partir de 2024. Elle s’imposera aux sociétés financières avec un an de décalage par rapport aux sociétés non financières, les premières ayant besoin de l’information des secondes pour leur reporting.

