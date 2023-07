La rémunération des dirigeants d’Aéma intègre le poids des fonds durables

Les rémunérations variables des dirigeants d’Aéma, dont Adrien Couret, directeur général du groupe et de Philippe Michel Labrosse, directeur général d’Abeille Assurances, doivent désormais tenir compte de la part des encours des fonds classés Article 8 et 9 selon le règlement européen Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). La part de ces fonds «durables» dans le fonds général devient une composante de la rémunération des dirigeants depuis 2022, indique le rapport Climat et durabilité d’Abeille. L’intégration d’Abeille au groupe Aéma, aux côtés de la Macif, Aésio, et d’OFI Invest en 2022 a conduit à revoir les politiques de rémunération de l’assureur en même temps que le reste du groupe.

« Il est prévu qu’au moins 55% du portefeuille d’OPC du groupe promeuve (art.8, ndlr) ou poursuive (art.9, ndlr) des caractéristiques ESG (Environnement, Social, Gouvernance). À fin mars, 66% des OPC sont classés Article 8 ou 9 au sens SFDR contre 52% en début d’année 2022 », explique-t-on en interne. « Les titres détenus en direct dans le fonds général sont gérés selon une approche d’intégration des critères ESG, il convenait d’appliquer les mêmes exigences de performance extra financière aux OPC gérés par des sociétés de gestion externes au groupe Aéma », ajoute-t-on. L’objectif sera d’augmenter graduellement la part de ces encours Articles 8 et 9 dans les portefeuilles d’investissement et de continuer « à développer des incitations financières pour les fonctions exécutives, notamment pour renforcer notre transition sur les sujets climatiques », précise le rapport de l’assureur.

Les fonds classés Article 8 promeuvent des caractéristiques environnementales et sociales en tenant compte des critères ESG dans le cadre du processus d’investissement. Les fonds classés Article 9 ont un objectif d’investissement durable et cherchent à obtenir des résultats spécifiques en matière de durabilité. Pour l’heure, la Commission européenne ne prescrit « aucune approche spécifique » sur la définition d’investissement durable énoncée par la réglementation SFDR.

Chez Abeille Assurances, le volume des actifs verts investis au cours de l’année est aussi pris en considération. Deux autres critères de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) sont retenus. Ils concernent l’emploi des jeunes (recours à l’alternance) et l’égalité femme-homme. Les autres critères relèvent de la performance économique et stratégique.

