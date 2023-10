La présidente du fonds de pension Alecta démissionne

Les défections s’accumulent. Ingrid Bonde, la présidente du conseil d’administration d’Alecta, quitte ses fonctions avec effet immédiat, a fait savoir le groupe lundi 2 octobre. Le fonds de pension, à la tête de l'équivalent de 97 milliards d’euros d’actifs sous gestion et responsable de la retraite de 2,6 millions de Suédois, affronte une grave crise de sa gestion d’actifs qui a déclenché une enquête de l’autorité de contrôle des marchés financiers suédois.

«Dans une situation où toute l’attention se porte sur moi, j’ai décidé de démissionner. Avec l’arrivée d’un nouveau PDG et d’un nouveau personnel de direction, Alecta est entre de bonnes mains pour relever ses défis. Je dois désormais consacrer mon temps et mon énergie à ma famille et à mes autres missions», déclare Ingrid Bonde dans un communiqué. Une décision «très bien comprise» par le premier vice-président du conseil d’administration, Jan-Olof Jacke, qui assume la présidence jusqu'à l'élection d’un nouveau président et «remercie Ingrid Bonde pour ses efforts importants».

Le conseil d’administration d’Alecta travaille avec le nouveau directeur général Peder Hasslev «pour offrir à nos clients un bon rendement, sécuriser les retraites et nous sortir de la crise de confiance dans laquelle nous nous trouvons». Le départ d’Ingrid Bonde «ne change pas l’orientation» prise par le groupe.

Investissements risqués dans l’immobilier et les banques

Depuis septembre, l’autorité de contrôle s’intéresse à la détention d’Alecta de 38% du groupe immobilier suédois Heimstaden Bostad, fragilisé par la crise immobilière. Cet investissement représente environ 4% de ses actifs sous gestion, soit un investissement de 4,2 milliards d’euros.

Une enquête a précédemment été lancée sur les pertes d’Alecta de 19,6 milliards de couronnes suédoises (1,74 milliard d’euros) liées à son exposition aux banques américaines, dont SVB, Signature Bank et First Republic, et sa gestion des risques. Cette déconfiture avait entraîné le départ du directeur général, Magnus Billing, et de la responsable des actions, Liselott Ledin. Le directeur des investissements a également été remplacé.

Alecta était notamment le quatrième plus gros actionnaire de SVB à fin 2022 et le cinquième actionnaire de First Republic Bank. Dans son rapport d’investissement durable, Alecta explique : « Les premiers investissements ont démarré en 2016 (…) ils ont bien rapporté les premières années, mais en 2022 la situation s’est détériorée avec la hausse des taux. Nous voyions alors que des problèmes se profilaient, mais nous estimions qu’ils pourraient être réglés. Comme la plupart des agences de crédit et nos recherches internes, nous avons mal évalué la tournure négative des événements en mars 2023. C’est un échec de notre part ». Le fonds de pension estime que l’impact sur les retraites est faible, « d’abord parce que la perte correspond à 2% des actifs sous gestion et en raison des caractéristiques de nos produits de retraite ».

Peder Hasslev, le nouveau directeur, a pris ses fonctions le 1er septembre et Pablo Bernengo a été choisi pour devenir le prochain directeur de la gestion d’actifs. Il doit quitter son poste de directeur des investissements du fonds de pension public AP3 pour prendre ses fonctions chez Alecta au plus tard le 7 janvier 2024. Il remplacera Henrik Gade Jepsen, parti pour des raisons de santé. Kerim Kaskal, qui a notamment été directeur des investissements du fonds de pension suédois AP3, assure l’intérim.