Les investisseurs demandant la généralisation des « Say on climate » pourraient bientôt obtenir satisfaction. La France deviendrait le premier pays à les rendre obligatoires. Une première étape vient d’être franchie. Les députés Renaissance Alexandre Holroyd et David Amiel, soutenus par d’autres élus de la majorité, ont déposé, vendredi 30 juin, deux amendements au projet de loi industrie verte afin de rendre obligatoire la présentation d’un « Say on climate » par la direction des entreprises et pour faciliter le dépôt de résolution climat d’actionnaires dans une grande entreprise. Les amendements ont été réfléchis avec le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR).

Les députés proposent de généraliser, dans les entreprises cotées, la présentation de leur stratégie climat (ex post) et de sa mise en œuvre (ex ante), en assemblée générale tous les trois ans, et de les soumettre à un vote consultatif qui devrait être « pris en considération par le conseil d’administration ». Un vote pourra également être demandé en cas de changement important de la stratégie climat et durabilité. Quant au « contenu et modalités de la publicité de la stratégie climat et durabilité », les députés attendent que le Conseil d’État fixe les règles du jeu dans un décret.

Pour les députés, les « Say con climate » constituent « un mécanisme novateur et non contraignant juridiquement afin de faciliter un dialogue construit entre investisseurs responsables et les entreprises », en cohérence avec la réglementation européenne sur le reporting durable des entreprises, mis en œuvre à travers la directive « Corporate Sustainability Reporting Directive » (CSRD). Ces résolutions climat, rendues obligatoires sans être contraignantes, sont considérés par les députés comme un outil de dialogue qui ne « heurte aucune règle juridique et en particulier pas le principe de hiérarchie des organes sociaux », citant le Haut Comité Juridique de Place. Mais, celui-ci plaidait également pour « aucune modification législative ou réglementaire », selon le même argument, dans son rapport présenté en début d’année.

Baisse du seuil de détention de capital

Un second amendement vise à abaisser le seuil de détention de capital à 0,25% (dans les entreprises dont la capitalisation dépasse 15 millions d’euros) pour que les investisseurs ou coalitions d’investisseurs puissent demander un vote consultatif sur la stratégie climat d’une entreprise ou sur sa mise en œuvre. La loi fixe aujourd’hui à 0,50% ce seuil pour les capitalisations de plus de 15 millions d’euros, à 1% pour la tranche comprise entre 7,5 à 15 millions, à 2,50% pour la tranche de 750.000 euros à 7,5 millions et 4% en-dessous de 750.000 euros. « Cette disposition favoriserait la mobilisation de l’épargne, telle que proposée par le projet de loi, dans des entreprises ayant adopté une démarche vertueuse sur le plan environnemental », soulignent les députés.

Lors de la saison 2023 des assemblées générales, neuf « Say on climate » ont été présentés par des entreprises françaises et quatorze autres dans le reste du monde. Quant aux résolutions externes, plus de 180 résolutions climat ont été mises à l’ordre du jour dont 86 aux Etats-Unis, 49 au Japon et 22 en Europe.

