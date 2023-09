La Caisse des Dépôts se sépare de son chalet à Courchevel

Il faisait le bonheur des salariés de la Caisse des Dépôts depuis des dizaines d’années. Le chalet de Florineiges à Courchevel de la CDC aurait été finalement vendu à Ian Osborne, un millionnaire anglais, rapporte le média La Lettre A. Deux bâtiments auraient été cédés pour 65 millions d’euros. L’homme d’affaires Stéphane Courbit aurait aussi été intéressé.

Le Cosog, l’association réunissant la Caisse, les cinq syndicats et des comités d’entreprise, en charge des activités sociales et culturelles, s’occupait de ce chalet depuis de nombreuses années avant que Courchevel ne devienne une station de ski de luxe. Les organisations syndicales se sont opposées à la vente alors que les salariés pouvaient en profiter pour les vacances au ski, « à des coûts acceptables », pour l’Unsa. Il s’agit d’une « décision de vente unilatérale » du directeur général, regrette la CGT, d’un bien qui constituait « le dernier survivant des nombreux centres de vacances et de loisirs que possédait la CDC pour son personnel ».

Mais, « Eric Lombard n’était pas très à l’aise avec l’idée que la Caisse détienne un chalet à Courchevel et a souhaité s’en défaire avant que cela se retrouve dans le Canard Enchaîné », confie-t-on en interne. La direction aurait aussi pointé des coûts trop élevés, de l’ordre de 600.000 euros par an.

Les syndicats regrettent qu’une autre voie n’ait pas été trouvée. « Lorsque le directeur général a retiré la gestion du chalet au Cosog (en 2021, ndlr), il a déclaré vouloir le céder à la Compagnie des Alpes, filiale de la CDC. Cette dernière devait développer dans cette station un hôtel 3* à vocation sociale », rappelle l’Unsa. Le syndicat indique qu’un prix de vente de 20 millions d’euros était estimé avec une compensation financière versée au Cosog de 490.000 euros. Le directeur général « a fait une opération financière au détriment de l’intérêt social des agents », se plaint l’Unsa, qui demande que le budget alloué au Cosog soit augmenté.