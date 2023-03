La BCE présente sa première empreinte carbone

La Banque Centrale Européenne (BCE) dévoile pour la première fois, dans un rapport publié la semaine dernière, l’empreinte carbone de son portefeuille d’actifs détenus à travers le programme non conventionnel d’achat d’actifs (CSPP) et le programme d’urgence lié à la pandémie (PEPP), soit au total 385 milliards d’euros d’encours à fin 2022 (contre 173 milliards en 2018).

Depuis juillet 2021, la BCE cherche à intégrer le climat dans le cadre de sa politique monétaire, dans un souci de gestion des risques financiers liés au climat. Une position défendue également par la Banque de France. Depuis octobre 2022, ses achats d’obligations d’entreprises sont dirigés vers les émetteurs les moins carbonés. La banque centrale constate une amélioration de l’intensité carbone du portefeuille (émissions carbone rapportées au chiffre d’affaires et aux investissements). Les achats de titres obligataires au dernier trimestre 2022 présentent une empreinte carbone deux fois moindre qu’auparavant, soit 200 tonnes de CO2 par millions d’euros de chiffre d’affaires contre 400 tonnes pour les trois premiers trimestres de l’année.

Mais cela pèse encore très faiblement sur le stock du portefeuille d’actifs accumulés les sept années précédentes. La BCE a adopté une politique monétaire plus restrictive, elle a stoppé ses achats de dette sur les marchés à l’été 2022 et va réduire progressivement son bilan pour combattre l’inflation. Les nouveaux titres plus verts entreront dans le portefeuille seulement au fil des réinvestissements des titres arrivant à maturité. L’effet est également limité par la faible part des titres privés dans les achats.

Pour la BCE, les nouveaux critères de sélection dans les achats d’actifs donnent « une indication initiale encourageante du potentiel de réorientation du portefeuille ». Le rapport reconnaît que cela mettra du temps pour que les réinvestissements « produisent un impact substantiel sur l’ensemble des métriques carbones ». Le BCE publiera son empreinte carbone tous les ans. Après les obligations d’entreprises qui offrent le plus de données climat, la BCE compte élargir le spectre des titres concernés par ses critères climatiques. Cela concernera notamment le portefeuille du fonds de pension des salariés de la BCE.