La Banque de France prépare de nouveaux outils pour verdir sa politique monétaire

La Banque de France veut maintenir son leadership en matière d’action climatique. L’institution qui occupe la première place au classement des banques centrales du G20 pour sa politique climat selon une vingtaine d’ONG, prépare la prochaine étape.

Après avoir commencé à appliquer des indicateurs climatiques dans ses programmes d’achats de titres d’entreprises comme le fait la Banque Centrale Européenne (BCE), elle travaille désormais à appliquer des scores climat et carbone sur le collatéral qu’elle exige dans les opérations de crédit des banques commerciales, contreparties de sa politique monétaire. Les travaux en cours pourraient aboutir à une mise en application pour 2024.

«En appliquant des scores climat, l’objectif sera de limiter la concentration des plus gros émetteurs d’émission carbone dans les pools de collatéral. Nous traitons les risques climatiques, physiques et de de transition, comme des risques financiers afin d’éviter de détenir des actifs échoués», explique Emmanuelle Assouan, directrice générale de la stabilité financière et des opérations de la Banque de France, lors de la présentation du cinquième rapport d’investissement responsable, jeudi 30 mars. Pour une prochaine étape, la BDF fixera des conditions d’éligibilité des corporates selon leur transparence de reporting pour s’aligner sur la réglementation européenne (CSRD, SFDR).

La Banque de France accorde déjà des scores climat, au titre de la cotation des entreprises, dans ses programmes d’achats d’obligations d’entreprises. «Nous cherchons à pondérer favorablement les émetteurs non financiers les plus vertueux et sous pondérer le plus nocifs dans nos achats », explique Emmanuelle Assouan. Ces indicateurs climatiques sont utilisés de la même façon dans le portefeuille d’actifs détenus par la banque au titre de ses fonds propres et de son fonds de pension (22 milliards d’euros). Toutes les banques centrales de l’Eurosystème se sont pliées à cet exercice de transparence en mars.



Des stress tests en 2023 et 2024

Après le climat, les enjeux de biodiversité prendront leur place dans la politique monétaire de la Banque de France. «Une centrale hydraulique qui fait face au risque de sécheresse présente un risque de crédit qu’il faut prendre en compte», explique Emmanuelle Assouan.

La Banque de France travaille sur des méthodologies, lexiques et scénarios communs avec le Réseau des banques centrales et des superviseurs pour le verdissement du système financier (Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System – NGFS). Les conclusions seront partagées en 2024.

En affinant sa connaissance et sa compréhension des données climatiques et de biodiversité, la Banque de France veut mettre l’accent dans les années à venir sur les stress tests, dans le cadre de la stabilité financière et de la supervision des banques et assurances.

«En 2023, le superviseur des assurances (ACPR) va conduire un nouveau stress test avec les assureurs pour améliorer les méthodologies, l’évaluation des risques physiques et le raffinement de la quantification des risques, notamment sur des horizons de court terme», développe Emmanuelle Assouan. En 2024, la Commission Européenne mènera également un important exercice de tests de résistance coordonné pour le secteur financier européen.

