IIGCC, PRI et Eurosif appellent les investisseurs à se rallier à leur position sur les normes durables

L’Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), les PRI et Eurosif, répondent ensemble à la consultation ouverte par la Commission européenne (jusqu’au 7 juillet) sur les futurs standards de reporting durabilité des entreprises, « European Sustainability Reporting Standards (ESRS) » lié à la la directive européenne CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). Ils appellent les investisseurs à apporter leurs signatures à leur position commune.

Le projet de texte de la Commission européenne généralise l’analyse de la double matérialité à tous les facteurs de durabilité ESG. Les informations seront présentées dans un cadre normé et obligatoire, mais uniquement si elles sont matérielles pour l’entreprise (sous le contrôle de l’auditeur et des régulateurs de marché), ce qui inquiète les signataires de la lettre. Une entreprise pourrait déterminer ce qui lui semble important à publier si cela affecte son activité ou les facteurs ESG. Pour les groupes d’investisseurs, les informations sur les émissions carbone (scope1-2-3), les plans de transition et les objectifs climat devraient être toujours obligatoires, car considérées comme matérielles. Les exigences de reporting ont déjà été diminuées de moitié depuis la proposition de l’Efrag en novembre 2022, rappellent-ils.

« En s’éloignant du caractère obligatoire de reporting de certains indicateurs de risques, la Commission va affaiblir son statut de leader de la finance durable et sa capacité à attirer le capital au moment où d’autres régions et pays établissent leurs propres cadres », déclarent les investisseurs qui font notamment référence aux travaux de l’ International Sustainability Standards Board (ISSB) dont les nouveaux standards sont dévoilés ce lundi.

La Commission adoptera le premier jeu de normes ESRS d’ici à fin août 2023. Ce premier jeu de normes - tous secteurs - sera complété entre 2025 et 2028 par un jeu d’environ 40 normes sectorielles complémentaires. La CSRD couvrira progressivement près de 50.000 sociétés. A partir du 1er janvier 2024 (reporting publié en 2025), les entreprises cotées qui ont plus de 500 salariés, et plus de 40 millions d’euros de chiffres d’affaires et/ou 20 millions d’euros de total de bilan seront concernées.