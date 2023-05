Harmonie Mutuelle co-développe un indice d’impact humain au travail

Harmonie Mutuelle met au point un indice d’impact humain pour les PME et ETI, développé avec la société de gestion Geneo Capital Entrepreneur et le groupe de conseil Human & Work. L’outil doit permettre d’établir un état des lieux, quantifié et synthétique, de l’impact social et humain d’une structure. L’indice couvre six thèmes : l’emploi, la gouvernance, la santé au travail, la diversité, le partage de la valeur, l’engagement déclinés à travers 15 critères d’évaluation tels que les créations d’emploi, la formation professionnelle, le fonctionnement du comité de direction, l’égalité professionnelle, l’équité des rémunérations, le taux d’absentéisme.

Pour cette première année, les 22 sociétés investies par Geneo Capital Entrepreneur, les dix sociétés accompagnées par Harmonie Mutuelle et dix sociétés accompagnées par Human & Work s’engagent dans cette démarche. Les résultats seront consolidés et analysés une fois par an. « L’objectif est d’élargir rapidement l’utilisation de l’indice d’impact humain à d’autres entreprises et partenaires. Pour ce faire, la grille d’évaluation sera mise à la disposition de tous ceux qui souhaitent rejoindre l’initiative et améliorer la performance de leur collectif », indiquent les trois promoteurs de l’indice.