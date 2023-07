Groupama réalise un nouvel investissement dans les forêts françaises

Groupama Immobilier, pour le compte de la Société Forestière Groupama, acquiert 800 hectares au sud de Saint-Dizier et du lac du Der, en Haute-Marne. La filiale de Groupama, Société Forestière Groupama, se positionne comme le troisième propriétaire institutionnel de forêts françaises, avec un patrimoine total de plus de 22. 000 hectares. Le groupe a déjà investi en 2023 dans les forêts de Conches dans l’Eure (50 hectares), de Bruneau dans l’Yonne (315 hectares, en 2022), de Pacy dans l’Eure (640 hectares en 2020) et de Salvanère dans l’Aude (750 hectares en 2018).

Groupama assure une gestion durable de ses forêts afin d’en préserver leur capacité séquestration de carbone et de vendre son bois à la filière, majoritairement pour la construction. Le groupe constate les dommages que subissent les forêts françaises (incendies, sécheresse, nuisibles, pathologies). Il juge les investissements et les actions pour les forêts insuffisantes.« Nos forêts françaises sont largement sous-valorisées aujourd’hui, alors qu’elles sont notre plus grande richesse. Elles ont une triple valeur : une valeur écologique pour leur accueil de la biodiversité et leur capacité de captation carbone ; une valeur économique, avec un enjeu de filière bois à réanimer et réindustrialiser ; et une valeur récréative que l’on oublie souvent, avec une tendance en forte hausse du tourisme en forêt, créneau sur lequel la France, premier pays touristique au monde, doit se positionner », déclarent Éric Donnet, directeur général de Groupama Immobilier, et Stéphane Le Goff, responsable Investment & Asset Management Forêts chez Groupama Immobilier.

Groupama appelle les investisseurs, foncières, forestières, institutions publiques, collectivités, particuliers « à investir massivement et collectivement dans les forêts françaises, dans le but d’en optimiser la gestion et d’en accélérer la régénération ». La filière bois française reste également sous développée et le bois coupé est destiné en grande partie à l’exportation. Groupama Immobilier demande de créer une filière bois « Made in France » pour le bois de construction, en favorisant notamment l’implantation de sites de transformation sur le territoire, à proximité de grands massifs capables de l’approvisionner.

