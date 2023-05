FRPS : les nouveaux «fonds de pension français» totalisent plus de 150 milliards d’euros

A fin 2022, les nouveaux fonds de pension «à la française» comptent plus de 150 milliards d’euros d’encours de retraite supplémentaire, selon un décompte d’Instit Invest. Certains assureurs (Cardif, Ageas, Garance) n’ont pas souhaité communiquer le montant des fonds. Selon l’ACPR, vingt FRPS ont été créés. Jusqu’à la fin de l’année, les assureurs pouvaient demander un agrément à l’ACPR pour créer un fonds de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS). La loi Sapin II de 2017 a permis de créer ces véhicules destinés à la gestion de la retraite professionnelle supplémentaire. Les assureurs français peuvent ainsi être traités de la même façon que les fonds de pension européens. Les règles prudentielles sont plus souples que celles de Solvabilité 2 pour le pilier quantitatif. «Le FRPS s’inscrit dans l’intérêt de nos assurés dont les actifs seront désormais dédiés, cantonnés. Il garantit une moindre volatilité de l’impact des marchés financiers sur la solvabilité et sollicite moins de fonds propres dans le cas d’une baisse des marchés», déclare David Simon, membre du comité de direction, en charge des investissements, des finances et des risques d’AG2R La Mondiale. Après le 31 décembre, la création d’un FRPS est toujours possible mais le canton ne sera nourri que des nouveaux flux entrants. Les portefeuilles déjà existants ne peuvent plus être transférés au sein de la nouvelle entité. La loi Pacte de 2019 pousse également à la création de FRPS en prévoyant le cantonnement obligatoire d’ici le 1er janvier 2023 des contrats retraite des assureurs.