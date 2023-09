Durabilité, liquidité, gestion actif-passif : l’Eiopa publie des préconisations pour les fonds de pension

L’Eiopa, l’autorité européenne de contrôle des assurances et des fonds de pension, a rendu son avis technique à la Commission européenne, jeudi 28 septembre, sur la révision de la directive encadrant les fonds de pension (IORP II). Il n’est pas prévu que la révision soit adoptée avant les prochaines élections européennes de juin 2024.

« Le secteur des fonds de pension connait de profonds changements (…) de plus en plus d’institutions basculent de système de retraite fondés sur des prestations définies (et cotisations variables, ndlr) à des systèmes de retraite à cotisations définies (et prestations variables, ndlr) et on observe un nombre croissant de fonds de pension multi-entreprises créés par des fournisseurs de services de retraite (gestion de la retraite et gestion d’actifs, ndlr). Dans le même temps, les fonds de pension sont confrontés au vieillissement de la population, à l’accroissement des inégalités de retraite, en particulier chez les femmes et au changement climatique », brosse Petra Hielkema, la présidente de l’Eiopa, qui souhaite que la directive prenne en compte ces transformations.

L’autorité de contrôle et de supervision a notamment en tête la crise des fonds de pension en Grande-Bretagne en 2022. Le secteur avait frôlé la catastrophe pour des problèmes de liquidité liés à la hausse rapide des taux et des appels de marges sur les titres souverains britanniques. L’Eiopa estime que les fonds de pension à prestations définies doivent être « correctement régulés et supervisés, en étant vigilant sur les risques de solvabilité et une saine gestion de la liquidité ».

L’Eiopa se préoccupe également des fonds de pension à cotisations définies, en demandant aux gérants « d’évaluer les risques dans une perspective de long terme, de réaliser des projections de dépenses et de considérer les solutions d’investissements cohérentes », mais aussi de faire preuve de transparence sur les coûts de ces systèmes de retraite et d’associer les bénéficiaires aux prises de décision.

L’autorité veut renforcer la prévention des conflits d’intérêts entre les prestataires de services et les personnes aux commandes des fonds de pension qui connaissent les risques de gestion spécifiques de l’institution.

Enfin, l’Eiopa appelle la Commission à promouvoir la finance durable dans la révision de la directive, à travers l’intégration des risques de durabilité dans les décisions d’investissement, la prise en compte des impacts des investissements sur les facteurs ESG, comme cela est demandé pour les gérants à travers le règlement SFDR, et le respect des choix de durabilité des membres et des bénéficiaires.

Les fonds de pension européens représentent 2.920 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour 58,4 millions de membres et bénéficiaires. Le marché néerlandais arrive en tête avec 63% des encours, suivis par les Allemands (10%), les Suédois (7,5%) et les Italiens (6%).