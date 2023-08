Deux fonds de pension canadiens envisagent la vente du spécialiste des renouvelables Cubico

Selon des informations de Reuters, les fonds de pension canadiens, Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (PSP), basé à Montréal, et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (RREO) étudient les possibilités de vente du producteur d’énergies renouvelables Cubico Sustainable Investments (2,8 GW de capacités installées et 2,2GW de projets), qu’ils détiennent à parts égales.

Les fonds de pension devraient faire appel à des conseillers financiers dans les prochaines semaines.

Selon Reuters, Cubico serait valorisé au moins 6 milliards de dollars US, dette incluse, pour un excédent brut d’exploitation de 641 millions de dollars réalisé en 2022.