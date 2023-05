Des poids lourds rejoignent les opposants au plan climat de Shell

Shell se prépare à une bataille d’actionnaires autour de son plan climat qui sera soumis à un vote consultatif lors de son assemblée générale, mardi 23 mai. La major pétrolière et gazière a publié un rapport sur ses progrès annuels et ses ambitions. Mais des investisseurs estiment que les efforts et les objectifs de moyen terme s’écartent d’une trajectoire conforme aux Accords de Paris.

Le gestionnaire d’actifs MN pour le compte de fonds de pension néerlandais et le fonds de pension néerlandais PGGM, chefs de file pour le groupe Climate Action 100+, ont décidé de soutenir pour la première fois la résolution externe de Follow This, groupe d’activistes sur le climat. Les deux fonds de pension sont responsables de l’engagement menée auprès de Shell au nom du groupe de 700 investisseurs (68.000 milliards de dollars d’actifs sous gestion).

Church of England soutient Follow This

Pour Follow This, c’est déjà une victoire. Les actionnaires précédents (Church of England et Robeco) qui menaient l’engagement pour Climate Action 100+, se prononçaient les années passées contre sa campagne.

Le fonds de pension de l’Église d’Angleterre, Church of England Pensions Board, (3,2 milliards de livres) hausse le ton. Dans le journal britannique « The Telegraph », Adam Matthews, directeur des investissements de Church of England, indique, mardi 9 mai, que le fonds de pension votera contre le plan climat de Shell et soutiendra la résolution de « Follow This » qui demande à la major des objectifs plus ambitieux sur la réduction des émissions carbone de Scope 3, en termes absolus. Le fonds de pension regrette également les positions sur le climat de la major britannique BP. « Les récentes annonces de BP conduisant à revoir à la baisse ses objectifs climatiques, et les signes assez clairs que Shell va suivre la même voie, montrent que la recherche à toute épreuve du profit à court terme l’emporte sur les objectifs durables de long terme pour la planète et pour ces entreprises », déclare-t-il.

Follow This espère que les investisseurs du Climate Action 100+ (LGIM, Fulcrum) qui ne l’ont pas soutenu lors de l’assemblée générale de BP changeront de fusil d’épaule lors de l’assemblée de Shell, mais aussi lors de celles de TotalEnergies, Chevron et ExxonMobil.

Shell a demandé à ses actionnaires de voter contre la résolution de Follow This. L’influente agence de conseil en vote, Institutional Shareholder Services (ISS) a estimé samedi 6 mai, que les arguments présentés par Follow This sont valables mais recommande de voter contre la résolution car elle «représenterait un changement de la stratégie adoptée par Shell».