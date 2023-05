Des militants écologistes s’inviteront bruyamment aux assemblées générales d’acteurs financiers

Les actionnaires des banques, gestionnaires d’actifs et groupes d’assurance cotés en Bourse sont prévenus. Des voix venues des États-Unis, des Philippines, du Chili, ou d’Afrique tenteront de se faire entendre au cours des assemblées générales des acteurs financiers français.

L’ONG Reclaim Finance mobilise des représentants de communautés locales pour qu’ils puissent interpeller les dirigeants et les actionnaires sur le climat. «Ils seront présents à Paris ces prochaines semaines pour appeler les grandes banques, sociétés d’assurance et d’investissement à faire primer la protection des droits humains et du climat sur leurs intérêts financiers de court terme. Ils demanderont notamment de privilégier une approche centrée sur la prévention du dérèglement climatique et de ses impacts humains, plutôt que sur la gestion des risques financiers liés au climat », déclare Lucie Pinson, fondatrice et directrice de Reclaim Finance, lors d’un échange avec la presse, mercredi 3 mai. L’ONG, habituée à rencontrer les représentants RSE des entreprises, profite de la fin du Covid et du retour des assemblées physiques, pour se faire entendre. «C’est un moment unique pour parler et avoir une réponse directe de la voix du directeur général», insiste Lucie Pinson.

Thomas Buberl interpellé

Le travail a commencé. Lors de l’AG d’Axa, jeudi 27 avril, John Beard, fondateur et dirigeant du Réseau d’action communautaire de Port Arthur LNG, a pris la parole. «Cet ancien employé d’ExxonMobil est mobilisé contre l’industrialisation de la cote au Texas, où se développent de nouvelles infrastructures d’hydrocarbures et de nombreux terminaux de gaz liquéfié, où TotalEnergies est notamment présent », indique Lucie Pinson. Le projet Port Arthur LNG, développé par Sempra Energy, ou encore Rio Grande LNG au sud du Texas, porté par NextDecade, représentent des menaces pour le climat, la biodiversité, la pollution atmosphérique et la vie locale.

L’ONG reproche à Axa de continuer à assurer de nouveaux champs gaziers et de nouveaux terminaux de GNL. «Quant aux champs pétroliers, Axa se dit prêt à arrêter de les couvrir après 2024, mais en accordant des exceptions pour les entreprises dites en transition. Les recommandations scientifiques de l’Agence Internationale de l’Energie sont pourtant claires sur la nécessité de ne plus développer de nouveaux champs pétroliers ou gaziers », déclare-t-elle. Thomas Buberl, directeur général d’Axa, questionné au cours de l’AG, aurait accepté de revoir John Beard et indiqué que l’assureur prépare de nouvelles cibles de décarbonation au début de l’été. Scor est également visé pour son soutien aux projets d’infrastructures de transport.

Des interventions prévues chez BNP Paribas et Crédit Agricole

Pour l’AG de BNP Paribas, le 16 mai prochain, trois activistes s’annocent présents : Edwin Gariguez, prêtre catholique philippin, Fernando Barraza, représentant de la communauté Mapuche de Neuquén et Edith Galarza, avocate spécialisée en droits humains. Edwin Gariguez participera aussi à l’AG de Crédit Agricole, le 17 mai. Ce militant écologiste, lauréat du prix Goldman en 2012, demandera aux acteurs financiers français de mettre fin à leur soutien aux projets de GNL et de gaz fossile, et de s’engager à ne plus fournir de nouveaux services financiers à Shell, impliqué dans la construction de 8 terminaux d’importation de GNL et 8 centrales électriques au gaz dans le passage d’Isla Verde aux Philippines, une des zones le plus riches en biodiversité du monde.

Fernando Barraza, et Edith Galarza se battent au Chili et en Argentine contre «l’accaparement des terres, par l’agro-industrie, l’industrie du textile, l’exploitation forestière ». En Argentine, ils alertent cotre l’exploitation prévue à très grande échelle du pétrole et gaz de schiste. Enfin, deux acteurs participeront aux discussions avec les acteurs financiers sans être présents aux AG. Moustapha Faty, coordinateur du Réseau pour la Défense de l’Environnement du Fogny (REDEF), lutte contre l’expansion gazière au large du Sénégal. Peter Bosip est le directeur du Centre pour les droits communautaires et la loi environnementale (CELCOR), situé en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il travaille depuis 25 ans dans le domaine de la conservation biologique.

Les membres de Reclaim Finance doivent également intervenir aux AG d’Amundi, Société Générale, Scor.