Des fonds de pension allemands cessent d’investir dans des obligations souveraines finlandaises et américaines

Certains fonds de pension d’Etats fédérés d’Allemagne ont placé les obligations souveraines finlandaises et américaines sur leur liste d’exclusion des investissements, a rapporté, fin juillet, le principal quotidien finlandais Helsingin Sanomat. C’est le cas d’un de deux fonds de pension de l’Etat de Baden-Württemberg qui a détenu une obligation d’Etat finlandaise jusqu’à début juin avant de la vendre.

Le journal explique que dans quatre Etats allemands (Rhénanie du Nord-Westphalie, Hesse, Baden-Württemberg et Brandebourg), les fonds de pension publics sont soumis depuis cette année à une réglementation plus stricte en matière d’investissement responsable et ont dû par conséquent exclure de leurs portefeuilles les investissements qui ne correspondraient plus aux nouveaux critères. Dès lors, les obligations souveraines finlandaises ont été placées sur les « listes noires » de ces fonds de pension, la Finlande n’ayant pas ratifié le traité international interdisant l’utilisation d’armes à sous-munitions.