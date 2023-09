Des actionnaires attaquent Fox News en justice pour sa stratégie de «fake news»

Les fonds de pension publics de l’Oregon et les cinq fonds de pension de la ville de New York lancent une action commune en justice contre le conseil d’administration et certains administrateurs de la société de médias Fox Corporation, et de sa chaîne de télévision Fox News, pour « manquement à ses obligations fiduciaires ».

La chaîne de télévision, créée par Rupert Murdoch en 1996, est l’une des plus regardée aux Etats-Unis, défendant une ligne très conservatrice. La diffusion de fausses informations a été à l’origine de plusieurs scandales. Lors de l’élection présidentielle de 2020, remportée par Joe Biden face à Donald Trump, des présentateurs de la chaîne affirmaient que les résultats avaient été truqués grâce aux machines à voter. Dominion Voting Systems, l’entreprise en charge des machines, réclamait 1,6 milliard de dollars à Fox News et des excuses publiques pour diffamation. Fox Corp. a trouvé un accord financier en avril acceptant de payer 787 millions de dollars pour éviter d’importantes pertes. Fox News a également soutenu des théories complotistes concernant le meurtre de Seth Rich, un salarié du parti démocrate en charge des données électorales, en apportant des fausses informations.

Un accord à 787 millions de dollars

Les fonds de pension de New York, investis à hauteur 27,7 millions de dollars dans Fox Corp., reprochent au média d’avoir « délibérément ignoré les règles de base du journalisme», avec « un modèle économique qui pousse à des attaques en diffamation (…) ce qui sape clairement leur réputation, menace les résultats financiers et la profitabilité de long terme », indique Brad Lander, Controleur financier de la Ville de New-york, qui pilote les finances de la ville et de ses fonds de pension. Les actionnaires dénoncent la stratégie du conseil d’administration qui continue de soutenir la chaîne dans la présentation de récits politiques sans vérification des faits et le fait qu’il « ignore les alertes » et ne fait pas évoluer sa gouvernance.

