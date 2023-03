«Demain, l’entreprise sera valorisée à l’aune du capital économique, social et naturel»

Docteur en écologie, Antoine Cadi est directeur de la Recherche et de l’Innovation de CDC Biodiversité depuis mars 2017. Il a travaillé pour la Fondation Nicolat Hulot, au cabinet de Jean-Louis Borloo, ministre d’État en charge de l’Ecologie, à la Ligue de Protection des Oiseaux et pour le Fonds de dotation pour la biodiversité. Comment CDC Biodiversité a-t-elle développé son outil de mesure d’empreinte biodiversité? La Caisse des Dépôts a pris très au sérieux le sujet de la biodiversité il y a quinze ans, en créant une filiale de premier rang, CDC Biodiversité. Cela nous a permis de travailler de nombreux sujets permettant de réfléchir sur les solutions à développer pour concilier économie et biodiversité. Cela nous confère une avance notable sur la compréhension des enjeux et l'élaboration d’outils nouveaux comme la méthodologie d’empreinte de biodiversité pour les entreprises et les investisseurs. La Caisse des Dépôts a apporté des moyens humains et financiers, et nous a garanti sécurité et bienveillance pour progresser sur nos travaux. C’était un pari risqué. Une dizaine d’équipes dans le monde travaille aujourd’hui sur ce sujet d'évaluation d’empreinte biodiversité mais seule quatre ou cinq disposent de moyens suffisants pour avancer. Nous disposons d’un écosystème complet réunissant une cinquantaine d’entreprises, une quarantaine d’investisseurs et une dizaine collectivités locales. Le but est de disposer d’un outil aussi développé sur la biodiversité que sur le climat, avec le bilan carbone, mais aussi de proposer des solutions qui permettent de réduire ces impacts et entrer dans une démarche positive d’objectivation. La réalisation d’un bilan carbone relève déjà un exercice compliqué, parfois contesté. Comment peut-on être précis et congruent sur la biodiversité? Tout comme pour le climat, il est urgent de mettre tout le monde en marche pour stopper l’érosion de la biodiversité. D’ici à 2050, les scientifiques estiment que la moitié des espèces seront menacées d’extinction. Nous cherchons à mettre sur la table des solutions de mesure, des métriques et des cibles claires pour que l’ensemble des acteurs puissent avancer. Le but est de disposer d’un outil aussi développé sur la biodiversité que sur le climat Nous avons travaillé depuis 5 ans avant de présenter notre outil d’empreinte, le Global Biodiversity Score (GBS) qui s’appuie sur des travaux scientifiques reconnus par la communauté internationale. Nous acceptons des métriques synthétiques et une forme de caricature de la représentation de la biodiversité. C’est un début. Notre engagement est de poursuivre le développement du GBS dans la durée. Comment fonctionne cet outil? Partant du constat qu’il n’est malheureusement pas envisageable de mobiliser moyens et compétences pour suivre l'évolution de la biodiversité à l'échelle de la planète, nous nous appuyons sur les données disponibles et modélisons ce qui manque pour apporter un premier niveau d’information. Le GBS exprime ses résultats enabondance moyenne spécifiques MSA (mean species abundance), métrique développée par une équipe de recherche hollandaise. Nous analysons les pressions d’une activité sur la biodiversité à partir d’abord des données financières (chiffre d’affaires etc). Lorsque cela est possible, nous proposons également d’utiliser les données dont l’entreprise dispose (consommations, flux, matières premières etc). Comme pour le climat, l’Europe va-t-elle devoir affronter les Etats-Unis sur le terrain des normes de biodiversité? Nous poussons à l’établissement d’un standard européen par l’Efrag, le groupe consultatif européen sur l’information financière, qui embarquerait les métriques et les méthodologies les plus robustes, comme la MSA. Nous espérons qu’elles pourront inspirer les travaux de la TNFD, «Taskforce on Nature-related Financial Disclosures». D’autres standards peuvent émerger. Les grandes agences de notation commencent à se positionner sur l’acquisition et l’analyse de données pour offrir des solutions clé en main aux acteurs économiques. CDC Biodiversité et tout l'écosystème GBS continueront à offrir des solutions sur mesure, approfondies et rigoureuses. Comment les investisseurs mesurent-ils leurs empreintes? Quelles actions mettent-ils en œuvre? Notre avons lancé en 2021 la base de données BIA-GBS avec Carbon 4 Finance pour évaluer l’impact des portefeuilles d’actifs cotés sur la biodiversité. Nous couvrons désormais toutes les classes d’actifs. La Maif, La Financière de l’Echiquier, LBPAM, Vontobel, Harmonie Mutuelle, Edmond de Rothschild Asset Management, la Caisse des dépôts ont pu réaliser leurs premières évaluations. L’article 29 de la loi Energie-Climat l’exige. L’application de la directive CSRD pour le reporting extra-financier des entreprises devrait aussi accélérer le mouvement. Quant aux fonds biodiversité, aucun ne peut prétendre à un impact net positif à ce stade Les investisseurs disposent d’une première évaluation de leur empreinte. Par exemple, le portefeuille de la Maif correspond à une destruction de biodiversité d’une surface de 2.400 km² jusqu’en 2020, soit le département des Yvelines. Et en 2021, pour 1.000 euros financés par le groupe, l’impact est équivalent à l’artificialisation de 2,7 m² de biodiversité terrestre supplémentaires. Cela donne une idée du travail à mener. Le travail d’engagement, de dialogue, voire d’exclusion, avec les entreprises sera un levier important de transformation. Le financement de projets de restauration de la biodiversité ou les fonds biodiversité offrent-ils des solutions ? En face des activités générant une destruction de la biodiversité, des projets de restauration pourront être engagés. Ils devront se faire avec une proximité géographique et avec une ambition de restauration sur des écosystèmes équivalents. Financer un projet de reforestation à l’autre bout du monde n’est pas une solution. Quant aux fonds biodiversité, aucun ne peut prétendre à un impact net positif à ce stade. Même les projets les plus vertueux de protection et de restauration ont dans la plupart des cas un impact négatif supérieur aux gains générés. Bref, il y a encore du travail ! L’avenir passe-t-il par l’élaboration d’un prix du capital naturel comme il existe un prix carbone? Les entreprises et les investisseurs devront nécessairement intégrer un prix à la nature dans leur comptabilité, même si cela doit passer par une valeur de remplacement, une valeur de service. La valorisation d’une entreprise se fera demain à l’aune de ses capitaux économiques, sociaux et environnementaux. Tant que la valeur de la destruction et de l’artificialisation sera supérieure à celle de la restauration ou de la préservation, nous ne parviendrons pas au rendez-vous.