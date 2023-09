CNP place un milliard d’euros en dette infra verte, dans un partenariat inédit avec la Banque Postale et LBP AM

Le grand pôle financier public unit pour la première fois les forces de ses trois partenaires (Banque Postale, LBP AM et CNP Assurances) pour lancer un fonds d’infrastructures à impact en Europe. Le fonds de dette senior, géré par les équipes infrastructures de LBP AM, est souscrit par CNP Assurances à hauteur d’un milliard d’euros. Il sera déployé rapidement en trois ans pour des projets d’infrastructures qui «contribuent substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou s’engagent à décarboner leur activité» (énergies renouvelables, économie circulaire, transports propres, efficacité énergétique, stockage, e-mobilité, hydrogène vert).

«La Banque Postale et LBP AM apportent chacun leur capacité d’origination et de structuration, CNP apporte son expérience d’investisseur. Peu de groupes sont capables de présenter de façon unie cette force de frappe pour aborder le sujet primordial de la lutte contre le réchauffement climatique», explique Bertrand Cousin, directeur général de la banque de financement et d’investissement de La Banque Postale. L’institution permettra notamment d’assurer le financement des phases initiales des projets (crédit construction, couverture de taux…) pour les porter jusqu’au format obligataire.

Partenariat exclusif

Les équipes du gestionnaire d’actifs travailleront aussi à l’origination en se concentrant sur l’impact. «Nous allons utiliser notre méthodologie d’analyse ESG propriétaire et les indicateurs de suivi extra-financiers, très précis, dont on dispose dans un autre fonds, ouvert et classé Article 9, pour mettre notre expertise au service du groupe», précise Emmanuelle Mourey, présidente du directoire de LBP AM.

CNP pourra bénéficier d’une offre exclusive offerte par la banque et LBP AM, ce qui pourrait lui permettre d’avancer vite. «Les investissements se réorientent en ce moment sur les marchés obligataires, c’est l’occasion de capter du rendement plus élevé sur un secteur et des projets qui nous intéressent», avance Olivier Guigné, directeur des investissements groupe de CNP Assurances. Le fonds doit permettre à l’assureur d’accélérer dans la transition énergétique. Il vise 30 milliards d’euros d’encours d’investissements verts d’ici à la fin 2025 et plus d’un milliard d’euros d’investissements à impact. Avec ce nouvel engagement, le total des financements à impact pourra dépasser 1,5 milliard d’euros. Le fonds a été classé Article 8 selon la réglementation SFDR, par «prudence», dans l’univers mouvant de la réglementation.

Marché des infrastructures

Le groupe public pourrait développer d’autres initiatives grâce à ce modèle de guichet unique. «Ce fonds pourra faire des petits, en modèle ouvert», pense Olivier Guigné. Les particuliers pourraient également en profiter via des unités de compte dans leur assurance-vie.

La création de ce guichet unique apporte un nouveau service au marché et aux entreprises, estime le groupe. «Les porteurs de projets ont tendance à courir après les financements, ce qui prend du temps. Ils trouveront tout au même endroit chez nous, c’est la force du pôle public», défend Bertrand Cousin. Une volonté d’offrir des solutions alors que le marché des renouvelables affronte la hausse des taux et des prix des matières premières. L’éolien offshore doit également faire face à des reports ou annulation de projets. «Malgré les hausses de taux et cours des matières premières, le marché des renouvelables est conséquent. Nous n’avons pas de doute sur la possibilité de trouver des deals. Le pipeline est déjà significatif», croit Emmanuelle Mourey.

