CNP Assurances et OFI Invest s’opposeront au plan climat de TotalEnergies

CNP Assurances et OFI Invest ont annoncé, mardi 16 mai lors d’un débat sur la finance et TotalEnergies, à l’Académie du Climat, qu’ils voteront contre le « Say on climate » de TotalEnergies à son assemblée générale du 26 mai. « En 2022, nous nous sommes engagés à ne plus apporter des investissements aux entreprises qui développent de nouveaux champs pétroliers ou gaziers, incompatibles avec un scénario 1,5 degré selon le scénario Net-Zero de l’Agence Internationale de l’Energie. Nous gardons une exposition en actions dans TotalEnergies pour poursuivre le dialogue avec la major pour faire évoluer sa stratégie afin qu’elle s’aligne sur l’Accord de Paris. En revanche, nous ne finançons plus la dette des majors car cela contribue à leur business classique Oil&Gaz », explique Vincent Damas, directeur RSE de CNP Assurances.

En 2022 et en 2021, CNP Assurances avait déjà voté contre le plan climat de TotalEnergies, révèle le compte-rendu de sa politique d’engagement actionnarial paru en mars dernier. En revanche, la stratégie climat de la major avait été adoptée à près de 89% par l’ensemble des actionnaires en 2022 et à 92% en 2021.

Des soutiens à la résolution externe

A l’opposé, CNP Assurances soutiendra la résolution alternative de 17 actionnaires, initiée par l’ONG néerlandaise Follow This, qui demande à TotalEnergies d’aligner entièrement ses objectifs en matière de baisse des émissions de CO2 sur l’Accord de Paris. Le groupe d’investisseurs représente 1,4% du capital de la major. Il compte OFI Invest, Achmea IM, Degroof Petercam AM, Edmond de Rothschild AM, La Banque Postale AM & Tocqueville Finance, La Financière de l’Echiquier, Mandarine Gestion, Man Group, PGGM Investments ou encore Sycomore AM. Ce lundi 15 mai, l’agence de conseil en vote ISS a recommandé aux investisseurs de soutenir la résolution de Follow This. En 2020, une résolution similaire d’actionnaires activistes avait recueilli 17% de votes.

Pour analyser le plan climat de plusieurs grandes entreprises, le Forum pour l’investissement responsable (FIR) et l’Ademe ont associé leurs méthodologies. Concernant TotalEnergies, l’entreprise obtient 59% d’alignement avec les recommandations du FIR. Pour l’Ademe, le plan de transition de TotalEnergies récolte un score de performance de 7/20 (indicateurs d’alignement de la stratégie) pour un score d’évaluation de D sur une échelle de A à E (analyse de la cohérence de l’ensemble), dans une tendance stable (projection des évolutions futures). « Nous constatons une nette amélioration de TotalEnergies dans la transparence de l’information mais un faible score de transition et un manque de clarté et de cohérence dans le narratif. Nous ne voyons pas de décroissance des Capex sur les zones d’extractions de pétrole et gaz alors que le groupe s’engage à atteindre la neutralité carbone », déclare Romane Delevoie, analyste finance et climat à l’Ademe.