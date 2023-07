Carole Zacchéo (Maif): «Le comité à mission est un très bon moyen pour nous challenger»

Franck Carnero occupe le poste de directeur de mission et impact chez Maif. Il supervise et met en œuvre la mission de la Maif mais ne fait pas partie du comité de mission. Carole Zacchéo est directrice des investissements et des placements de Maif. Elle a la charge d’un portefeuille de 19 milliards d’euros d’actifs à fin 2022 (hors unités de compte).

Qu’apportent la mission et son comité à la Maif ?

Franck Carnero : En adoptant ce statut en 2020, la Maif tient à renforcer son engament pour contribuer au bien commun en démontrant que l’on peut aligner les attentes de nos sociétaires, de nos collaborateurs, la production d’impacts positifs pour la société civile et les intérêts de long terme de notre mutuelle.

Le comité à mission joue un rôle d’influenceur, il irrigue la réflexion des dirigeants et des métiers. Le comité, présidé par Nicole Notat et composé de cinq membres de la Maif (2 salariés, 2 représentants des sociétaires et un dirigeant) et cinq experts indépendants, s’informe des pratiques des métiers, s’intéresse à leurs questionnements pour en débattre cinq fois par an. Ces réunions auxquelles participe parfois le directeur général, Pascal Demurger, en tant qu’invité, permettent de nourrir des préconisations partagées dans l’instant ou formalisés dans le rapport du comité. À l’avenir, nous pourrions faire intervenir d’autres experts extérieurs pour apporter de la connaissance au comité au moment des débats.

Ainsi, le comité de mission a pu insister sur la nécessité de formation des conseillers sur les spécificités de la gestion d’épargne engagée de la Maif pour les sociétaires, le développement du volet social dans l’investissement ou la solidarité dans les offres de prévoyance. Le dividende écologique a reçu un soutien important du comité. Le comité a également poussé la Maif à se saisir plus amplement des enjeux sur les risques d’inassurabilité et de démutualisation, et fournir davantage d’informations. Il aimerait que la Maif place ce sujet au-devant de la scène publique, au-delà du cercle des assureurs.

Carole Zacchéo : Nos équipes d’investissement ont présenté notre stratégie ISR au comité. Nous avons eu des débats intéressants sur les exclusions, le désengagement des énergies fossiles, le secteur de l’armement, la prise en compte du social… Cela a été un très bon moyen pour nous challenger, au-delà de nos pratiques existantes d’investisseur responsable.

Il n’y a pas d’interférences ni d’enjeux de pouvoir

Jusqu’où peut aller le comité à mission ? Comment s’articule-t-il avec la gouvernance ?

Franck Carnero : Nicole Notat a posé dès le départ les règles du jeu. Le comité doit assumer totalement son rôle, suivre l’exécution de la mission et établir des préconisations, mais il ne se substitue pas à la direction générale ou au conseil d’administration. Il dispose d’une capacité d’influence mais pas de décision. Il n’y a pas d’interférences ni d’enjeux de pouvoir. Le comité apporte un regard complémentaire et fait remonter des signaux faibles sur les sujets métiers. C’est une instance écoutée.

Y a-t-il un risque à adopter ce statut en cas d’échec, ou de green/socialwashing ?

Franck Carnero : Le risque est mesuré si on s’investit dans la mission de manière sincère. Pour l’année 2022, l’audit réalisé par un organisme tiers indépendant estime que trois de nos cinq objectifs sont atteints et deux restent incomplets. On ne gagne pas à tous les coups, ce n’est pas un long fleuve tranquille. L’auditeur regarde autant les moyens que l’on met dans l’exécution de la mission que les résultats. Il ne s’agit donc pas seulement de se laisser porter par une conjoncture favorable ou d’être dans l’incantation.

La Maif était plutôt préparée à ce genre d’exercice à travers une démocratie bien ancrée où les sociétaires et salariés ont voix au chapitre. Dans un monde en pleine transformation, nous pensons qu’il est préférable d’être pionnier plutôt qu’attentiste. Le vrai risque serait de ne rien faire.

En tant qu’investisseur, la Maif porte-t-elle plus d’attention aux sociétés à mission ?

Carole Zacchéo : Le fonds Maif Avenir (250 millions d’euros) est devenu lui-même société à mission. Ce fonds de capital-investissement a ainsi revu sa thèse d’investissement pour privilégier des investissements dans des innovations technologiques positives et durables. Le fonds Maif Impact (40 millions d’euros) poursuit quant à lui, une thèse d’impact native.

Nous adoptons le même regard critique et due diligences extra-financières que pour les autres émetteurs

Pour la gestion d’actifs du fonds général (19 milliards d’euros à fin 2022), le statut de société à mission n’est pas un critère de sélection en soi. Le marché reste encore très étroit et peu mature. Nous avons quelques sociétés à mission en portefeuille, mais nous adoptons le même regard critique que pour les autres émetteurs, ce statut ne nous affranchit pas de mener les mêmes due diligences extra financières que pour les autres entreprises. Il faut également suivre dans le temps, l’exécution de la mission. Par ailleurs, notre gestion est menée pour les deux-tiers du portefeuille dans de l’obligataire coté en direct.

Dans le cadre de nos fonds dédiés de dette privée à impact (120 millions d’euros confiés à Eiffel Investment et 120 millions à Artemid, filiale de Capza) à destination des PME et ETI qui s’engagent en faveur de la transition écologique et inclusive, des sociétés à mission ou celles certifiées B-Corp, peuvent trouver leur place. La société à mission pourra présenter à l’avenir un avantage au moment de notre analyse si sa démarche de transformation positive s’aligne sur nos attentes.



Quel intérêt pour les investisseurs de devenir une société à mission ?

Carole Zacchéo : Il est intéressant de voir que ce statut commence à faire des émules parmi les sociétés de gestion avec lesquelles nous travaillons. Ecofi, Mirova, Raise, Rgreen Invest, Sycomore AM sont devenus sociétés à mission. Il faudra suivre dans le temps leurs engagements, impacts et niveaux de transparence. Cela pourra devenir un élément positif dans nos relations avec les gérants. De la même façon que pour les émetteurs, ce statut ne nous affranchit pas de mener une due diligence extra-financière approfondie.

