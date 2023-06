Axa veut décarboner ses 200 plus gros clients en assurance

«Un monde à plus de quatre degrés n’est pas assurable», avait lancé Henri de Castries, l’ancien dirigeant d’Axa, en 2015 à la COP21 de Paris. Il commence déjà à ne plus l’être dans certaines régions du monde, comme la Floride et la Californie. Axa, aux premières loges du réchauffement climatique en tant qu’assureur, en prend la mesure et décide d’appliquer ses premières mesures «historiques» sur son portefeuille d’assurance, en ciblant la prévention et les garanties et non la tarification. «C’est une transformation fondamentale, nous allons embarquer l’ensemble des parties prenantes, collaborateurs, agents, courtiers et clients », clame Frédéric de Courtois, directeur général adjoint du groupe, lors de la présentation de son rapport climat, jeudi 29 juin.

Pour les entreprises, Axa compte travailler avec ses 200 plus gros clients monde, «pour améliorer leur maîtrise des enjeux climatiques, leur compréhension des risques et des solutions existantes, pour renforcer leurs efforts de transition et améliorer l’accès aux données», décrit Renaud Guidée, directeur des risques.

L’assureur français espère réduire de 30% les émissions absolues de ces gros clients et de 20% l’intensité carbone des autres clients sur ses principaux marchés. «Si nous pouvons faire ces annonces, c’est grâce au succès de la NZIA (Net Zero Insurance Alliance, ndlr) qui a permis de mettre sur pied un standard de mesure et un protocole méthodologique pour le secteur », salue Renaud Guidée, bien qu’Axa et les principaux membres de l’alliance viennent de la quitter sous la pression des procureurs des Etats américains.

Axa vise également une réduction de l’intensité carbone son portefeuille de primes auto des particuliers de 20% d’ici à 2030, en proposant notamment à ses clients de choisir des pièces recyclées en cas de sinistres.

Nouveaux efforts de décarbonation des investissements

Axa accélère dans la décarbonation de son portefeuille d’investissement. L’empreinte carbone des actions, obligations d’entreprise et immobilier s’est réduite de 35% entre 2019 et 2022 pour un objectif initial de -20% prévu pour 2025, selon son dernier rapport climat. Ce qui lui permet d’avancer et de relever son objectif de -50% à horizon 2030. Mais, cette cible ne couvre que les scopes 1 et 2 des émissions carbone et est exprimée en valeur relative (intensité carbone).

Concrètement, les émissions carbone (scope 1 et 2) doivent aboutir à 33 tonnes par million d’euros investis d’ici à 2030 contre 68 tonnes en 2019 et 43 tonnes en 2022. «Cela correspond à un alignement à la trajectoire prescrite par le GIEC et va nous conduire à être très sélectif. Cela reflète un gros effort de gestion de portefeuille et la baisse des émissions des entreprises dans lesquelles nous investissons», affirme Jean-Baptiste Tricot, directeur groupe des investissements.

L’assureur utilise également la température de portefeuille comme boussole. Elle ressort à 2,5 degrés d’augmentation implicite pour les obligations d’entreprises et actions, en 2022, contre 2,7 degrés pour son benchmark. Le potentiel de réchauffement du portefeuille d’obligations d’État est de 2 degrés contre 2,5 degrés pour le benchmark. «Notre portefeuille figure parmi les meilleurs des assureurs français», déclare Jean-Baptiste Tricot. Axa continue à soutenir ses achats d’actifs verts, devant constituer 20% des futurs investissements, soit 5 milliards d’euros par an. Le stock dépasse les 25 milliards d’euros à fin 2022 dont 4 milliards d’euros pour les énergies renouvelables.

5,4 milliards investis dans les fossiles

Les investissements dans les énergies fossiles restent supérieurs aux énergies renouvelables. L’exposition d’Axa au charbon représente 0,4% de l’actif général, soit 1,7 milliard d’euros, et le total des actifs pétrole et gaz atteint 0,8% des encours, soit 3,7 milliards d’euros investis. «Nous n’investissons, ni n’assurons pas les nouveaux champs, sauf si les projets sont mis en œuvre par des entreprises leader de la transition écologique. Ces exceptions visent à accompagner des clients qui présentent une stratégie claire, saine et ambitieuse», déclare Frédéric de Courtois. Moins de dix entreprises du secteur pétrole et gaz sont éligibles à de nouveaux investissements, selon Axa.

A lire aussi: