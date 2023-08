Aviva finance le rachat des actifs de la ferme éolienne Hornsea 2

Aviva Investors, pour le compte de l’assureur britannique Aviva et de ses activités Vie, apporte un troisième financement par dette à Diamond Transmission Partners (DTP), une co-entreprise entre Diamond Transmission UK Limited et HICL Infrastructure PLC. Elle vient d’annoncer l’acquisition, auprès de la co-entreprise formée par Orsted, Axa IM, Crédit Agricole Assurances, des actifs de la ferme d’éoliennes maritimes Hornsea 2, soit un poste d’interconnexion en mer, les câbles d’exportation, une sous-station de compensation réactive à terre et une sous-station en mer. Les actifs sont évalués à 1,14 milliard de livres (1,3 milliard d’euros).

«Hornsea 2 constitue une opportunité particulièrement intéressante pour les activités Vie d’Aviva en Grande-Bretagne en apportant un flux de revenus de long-terme, assurant une stabilité des cash-flows liés à un indice, dans un contexte inflationniste et en accord avec nos valeurs et ambitions durables », déclare Sinéad Walshe, directeur de la dette infrastructure chez Aviva Investors. Au total, la société de gestion a apporté 1,7 milliard de livres (20 milliards d’euros) de financement aux énergies renouvelables, représentant une capacité de production de 5,5GW.

Hornsea 2 est situé à environ 90 km de la côte du Yorkshire en mer du Nord et compte 165 éoliennes représentant une puissance de 1,32 GW, soit l’équivalent de la consommation électrique de 1,4 million de foyers britanniques.