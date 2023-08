Aux États-Unis, plusieurs projets de loi républicains visent à combattre le «poison de l’ESG»

Les républicains, majoritaires à la Commission des finances de la Chambre des représentants (House Financial Services Committee), ont adopté jeudi 27 juillet plusieurs projets de loi visant « à combattre l’influence des initiatives ESG sur les marchés financiers ». La Commission, chargée de superviser l’ensemble des services financiers aux États-Unis, les secteurs des banques, des assureurs ainsi que les travaux de la Réserve fédérale, du département du Trésor et de la Securities and Exchange Commission (SEC), vient conforter la campagne anti-ESG menée depuis plusieurs mois par les républicains.

Un des projets de loi, “Guiding Uniform and Responsible Disclosure Requirements and Information Limits (GUARDRAIL) Act of 2023”, vise à limiter « de façon significative » la réglementation préparée par la SEC sur le reporting extra-financier. Le républicain, Bill Huizenga, estime que le président de la SEC « fait tout en son pouvoir pour démanteler les marchés financiers ». Il s’appuie sur les travaux du groupe de travail ESG « ESG Working Group », créé en février par les républicains. Le groupe pointe la « menace que font poser les représentants de l’extrême gauche sur les marchés en voulant établir leur agenda politique et social », souligne-t-il lors de la séance.

Le projet de loi demande ainsi que les entreprises cotées ne fournissent que des informations qualifiées de « matérielles » sur l’ESG (environnement, social, gouvernance). C’est-à-dire les impacts environnementaux et sociaux que les entreprises apprécient elles-mêmes comme pertinents et coûteux pour leur activité. Toutes autres demandes d’informations « non-matérielles » devront être listées et justifiées par la SEC. Le gendarme des marchés est aussi appelé à évaluer l’impact « préjudiciable » et la base légale des réglementations européennes pouvant concerner les entreprises américaines, notamment sur le reporting et le devoir de vigilance, soit la « Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) » et « Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDD) ».

L’ESG écarté des résolutions d’actionnaires

Un autre texte, défendu par le député Steil, entend écarter « les sujets politiques partisans » des propositions de votes d’actionnaires et des votes par procuration (proxy). Le projet doit permettre aux entreprises d’exclure des propositions « politiques, environnementales et sociales ». Le texte demande également plus de transparence aux agences de vote, dans la ligne de mire des républicains, en interdisant le vote automatique (robovoting) et en exigeant des rapports annuels publics de vote.

Les gestionnaires d’actifs devront mener des analyses d’impacts financiers lorsqu’ils votent contre les recommandations du conseil d’administration et obtenir le consentement de leurs clients lorsqu’ils s’appuient sur des « facteurs non pécuniaires » dans leur prise de décision.

Les textes demandent que les pouvoirs de la SEC soient réduits afin qu’elle ne puisse pas définir les sujets stratégiques majeurs ou forcer les entreprises à les inclure ou les discuter dans des propositions d’actionnaires. « L’ESG est un poison/polluant malfaisant qui doit être éradiqué des entreprises et du business (…) La SEC ne devrait pas et n’a pas le pouvoir de contraindre les entreprises à intégrer des propositions ESG », affirme Ralph Norman, le défenseur du texte, craignant une intrusion de l'État dans les affaires privées et une violation des droits constitutionnels.

Enfin, le projet de loi “American Financial Institution Regulator Sovereignty and Transparency (American FIRST) Act”, défendu par Barry Loudermilk, vise à empêcher les régulateurs américains de discuter de sujets climatiques avec des ONG ou des organisations internationales comme le Comité de Stabilité Financière ou le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire à moins que plusieurs conditions soient remplies.

