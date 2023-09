AustralianSuper recrute le directeur actions d’Axa IM

Le directeur des gestions actions (110 milliards de dollars d’actifs) d’Axa IM, Mark Hargraves, rejoint le fonds de pension AustralianSuper (300 milliards d’actifs sous gestion), en tant que directeur des actions internationales et du private equity. Il sera basé à Londres pour gérer un portefeuille de 69 milliards de dollars dans les actions internationales et de 14 milliards de dollars dans le non coté.

Le fonds de pension mise sur le développement de ces classes d’actifs et le recrutement de nouveaux talents. D’ici à 2030, le fonds de pension compte déployer 70% du total de ses encours dans les marchés internationaux. Le portefeuille actions internationales devrait grossir de 69 à 255 milliards de dollars et les actions non-cotées de 14 à 55 milliards de dollars.

Mark Hargraves a commencé sa carrière dans la gestion de fonds chez Hambros Fund Management en 1996. Il a rejoint la société de gestion actions Framlington en 2000, acquise par Axa IM en 2006. Mark est titulaire d’une maîtrise en finance de la London Business School et d’une licence en géographie de l’Université de Bristol. Il est également titulaire de la qualification IIMR (Institute of Investment Management and Research).