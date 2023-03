Asie, la nouvelle force de gravité

Les effets néfastes du Covid seront surmontés

Les effets économiques du Covid persistent dans toute l’Asie, la politique zéro-Covid en Chine ayant empêché ses récentes mesures de relance monétaire et budgétaire d’avoir les effets escomptés. Le pays n’a pas atteint son objectif de croissance du PIB pour 2022, mais à mesure que sa politique Covid s’assouplit, les avantages de sa relance précédente devraient commencer à se faire sentir.

Plutôt que de mettre en œuvre d’importantes mesures de relance contre cycliques à l’ensemble de son économie, la Chine a pris du recul face au désendettement du secteur privé et prévoit de stimuler une croissance de qualité grâce à des mesures de relance progressives dans des secteurs ciblés spécifiquement, tels que l’investissement dans des infrastructures durables. La Chine réoriente ses priorités vers la consommation domestique et l’indépendance technologique. Son objectif est de générer une croissance durable et fiable fondée sur la demande intérieure, contrebalançant ainsi les effets économiques négatifs de la démondialisation.

L’Asie bénéficie de vents structurels favorables

Si le vieillissement de la population et le protectionnisme commercial peuvent entraver la croissance de nombreuses économies occidentales, l’Asie devrait bénéficier d’une démographie favorable et d’une coopération économique intrarégionale croissante, ce qui permettra la mobilisation des facteurs de production, le rattrapage technologique et l’innovation.

Alors que les grandes banques centrales occidentales sont contraintes de se livrer à une politique contre cyclique pour contrôler l’inflation, les pressions sur les prix restent relativement contenues en Chine. Cela donne à ses autorités la marge de manœuvre nécessaire pour adopter des mesures de relance budgétaire et monétaire afin de maintenir la stabilité économique, ce qui profitera à l’ensemble de la région asiatique.

Néanmoins, il y aura divergence dans le rythme de développement des différentes économies de la région. Les investisseurs au sein de la région dynamique qu’est l’Asie, et en particulier la Chine, doivent comprendre le monde plus nuancé dans lequel ils évoluent actuellement pour discerner les opportunités ainsi créées.

Fidelity a une présence active sur le terrain en Asie depuis plus de 50 ans

Nos gérants de portefeuilles Actions et Obligations asiatiques combinent les connaissances locales qui en découlent avec l’expertise large et variée de notre plateforme de recherche mondiale pour se forger des opinions étayées en termes de perspectives d’investissement.

Celles-ci permettent à nos solutions en actions et en obligations asiatiques d’être très différenciées, en saisissant les opportunités offertes par cette région dynamique et en croissance.

