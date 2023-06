AP7 recrute sa nouvelle directrice des investissements

Le fonds de pension public suédois AP7 (900 milliards de couronnes suédoises, soit 77,7 milliards d’euros) embauche Lena Fahlén en tant que directrice des investissements. Elle prendra ses fonctions en septembre prochain, étant aujourd’hui responsable des produits de taux et devises au sein de la banque suédoise Handelsbanken.

« J’attends avec impatience ce nouveau rôle, notamment pour les nouvelles opportunités d’investissement dans les actifs alternatifs. Je souhaite également pouvoir participer et contribuer aux grandes ambitions d’AP7 dans le domaine de la durabilité », déclare Lena Fahlén. Cette économiste a aussi été responsable de l’analyse et de la recherche, de la gestion des allocations en gestion d’actifs et des relations avec les institutionnels chez Handelsbanken.